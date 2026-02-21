¿De qué murió Willie Colón? Esto se sabe hasta el momento

La escena musical llora la pérdida de William Anthony Colón Román, el trombonista, cantautor y productor que impulsó el género de la salsa a nivel mundial. El músico murió a la edad de los 75 años, rodeado de sus seres queridos, así lo confirmó el comunicado oficial.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, describe el mensaje difundido desde las plataformas oficiales del músico en Facebook e Instagram.

La noticia llegó a las plataformas digitales luego de varias horas de especulaciones sobre su salud. Esto como resultado de un reporte en el que se afirmó que el cantante llevaba varios días internado en el Lawrence Hospital de Bronxville, Nueva York.

A pesar de que los familiares de Willie Colón no han confirmado su causa de muerte, el portal Yonkers Voice News y la activista del género salsa Juana Peña revelaron, el pasado 21 de febrero, que la razón detrás del ingreso del músico al área de emergencias fue un cuadro de complicaciones respiratorias.

