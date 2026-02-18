Bad Bunny protagonizará la primera película de Residente

En un movimiento que promete sacudir la industria del entretenimiento, los íconos puertorriqueños Bad Bunny y Residente unirán fuerzas en la gran pantalla.

Benito Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, ha sido confirmado como el protagonista de Porto Rico, el primer largometraje dirigido por René Pérez.

La cinta, descrita como un “western caribeño” y drama histórico, marca un hito en la carrera de ambos artistas. Para Residente, representa la culminación de un sueño que comenzó a gestar hace años entre giras y triunfos musicales. Para el “Conejo Malo”, supone su primer papel protagónico en el cine tras sus apariciones en producciones de Hollywood como Bullet Train y Caught Stealing.

El proyecto no escatima en ambición técnica ni artística. El guion fue coescrito por el propio Residente junto a Alexander Dinelaris, ganador del Oscar por Birdman. Además, la producción cuenta con el respaldo del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu como productor ejecutivo, asegurando una factura visual de alto nivel.

Acompañando a Bad Bunny en el elenco se encuentran figuras de la talla de Javier Bardem, Viggo Mortensen y Edward Norton (quien también ejerce como productor).

La historia, inspirada en hechos reales, explorará la compleja realidad colonial de Puerto Rico a finales del siglo XIX, ofreciendo una mirada intensa y honesta sobre las raíces de la isla.

“He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño”, afirmó Residente en un comunicado.

Por su parte, la inclusión de Bad Bunny llega en un momento de máxima exposición para el artista, quien recientemente protagonizó el espectáculo del Super Bowl. Con este proyecto, el dúo busca no solo entretener, sino reafirmar la identidad puertorriqueña ante una audiencia global.

