Bad Bunny y Gabriela Berlingeri avivan los rumores con romántica cita en Brasil

Parece que el amor vuelve a florecer entre Bad Bunny y Gabriela Berlingeri. La expareja fue vista disfrutando de una romántica cena en São Paulo, Brasil, avivando los rumores de una reconciliación que comenzaron a circular hace apenas unos días.

El intérprete de ‘DtMF’ y la diseñadora de joyas fueron captados por las cámaras el miércoles a la salida de un restaurante en la ciudad brasileña.

Para la ocasión, el puertorriqueño optó por un look informal y relajado, luciendo una camisa negra, jeans y un llamativo sombrero blanco, complementado con un gran bolso a cuadros. A su lado, Berlingeri irradiaba elegancia con un vestido largo color cobre, de corte hasta el suelo y con una atrevida abertura a la altura del muslo, que combinó con una chaqueta vaquera corta.

Bad Bunny tonight in São Paulo, Brazil. 🇧🇷 pic.twitter.com/GTWQYs02iT — Access Bad Bunny 🇧🇷 (@AccessBadBunny) February 19, 2026

Cena en Argentina

Esta cita en Brasil llega justo una semana después de que la pareja fuera vista en una cena previa al Día de San Valentín en Buenos Aires, Argentina. En aquella ocasión, el jueves pasado, el cantante de 31 años intentó pasar desapercibido usando una máscara a cuadros, una gorra y una sudadera azul con capucha a la salida del restaurante.

Berlingeri, de 32 años, lo seguía de cerca vistiendo un conjunto de chaqueta y pantalón de cuero marrón.

Según las imágenes obtenidas, durante esa salida en Argentina, el músico, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, se detuvo a saludar a un grupo de jóvenes admiradores mientras su acompañante lo esperaba en un vehículo cercano.

La chispa de la reconciliación se encendió el pasado 8 de febrero, cuando Berlingeri asistió al Super Bowl para ver a Bad Bunny, quien era el artista estelar del esperado show de medio tiempo.

La pareja tiene un historial de amor intermitente. Salieron juntos entre 2017 y 2022, y tras su separación, el “Conejo Malo” sostuvo una relación con la modelo Kendall Jenner. Ese romance duró casi un año, hasta diciembre de 2023, y aunque tuvieron un breve acercamiento en mayo de 2024, terminaron separándose nuevamente.

A pesar de los constantes reflectores y el interés del público en su vida amorosa, el ganador del Grammy se ha caracterizado por ser una figura extremadamente reservada con respecto a sus relaciones.

Seguir leyendo: