Devin Booker y la respuesta sobre el Super Bowl que revivió su historia con Bad Bunny 

Devin Booker vuelve a ver su nombre relacionado con el del cantante puertorriqueño Bad Bunny una vez más, ahora por las declaraciones que emitió al ser cuestionado sobre su opinión del show de medio tiempo del Super Bowl LX.

En conferencia de prensa, el jugador de la NBA reveló que no vio el show de medio tiempo protagonizado por el boricua, quien al igual que él, mantuvo una relación con la modelo Kendall Jenner.

“Para ser completamente honesto, no lo vi“, menciona el basquetbolista de los Phoenix Suns frente a las cámaras, en un video que rápidamente acaparó la atención de los internautas.

Al intentar obtener una reacción como “fan de Puerto Rico” por el éxito de Bad Bunny dentro del importante evento, Devin Booker añadió contundente: “Soy mexicano”.

Pese a que el comentario de Devin Booker hizo todo lo posible por evitar una nueva ola polémica centrada en su supuesta enemistad, el internet no tardó en traer a colación el historial que el atleta y el cantante comparten desde el año 2023.

Bad Bunny y Devin Booker: el inicio de la narrativa de enemistad

¿Cuál fue el detonante de este presunto desencuentro? De acuerdo con medios como TMZ y Variety, la tensión surgió cuando el ‘conejo malo’, quien salía con Kendall Jenner tras su ruptura con Booker, lanzó una indirecta en su tema “Coco Chanel”.

La letra recitada por el boricua decía: “El sol de PR calienta más que el de Phoenix, ella lo sabe“, haciendo referencia al equipo de los Phoenix Suns en el que el basquetbolista se desempeña.

La respuesta por parte del deportista no tardó en tocar a la puerta de Bad Bunny, especialmente porque esta se dio desde redes sociales. De forma contundente, Booker aseguró que el intérprete estaba “preocupado por otro hombre…otra vez”.

Tras el incidente y el hecho de que ambos famosos ya no están relacionados sentimentalmente con Kendall Jenner, estos se han mantenido con bajo perfil y evitando ser asociados de forma directa, lo que se vería comprobado con la reciente respuesta de Devin Booker sobre su opinión del Super Bowl LX.

La historia de amor intermitente de Kendal Jenner y Devin Booker

La historia de amor entre Kendall Jenner y Devin Booker comenzó a escribir su primer capítulo en el año 2020, después de que fueran vistos compartiendo un viaje a Arizona, en medio de una ola de rumores de romance. Sin embargo, sería un año más tarde cuando la modelo hizo su relación oficial mediante un post en Instagram en San Valentín.

Para el año 2022, la pareja protagonizó su primera separación y tras varios intentos de retomar su noviazgo la famosa se dio una oportunidad con el ganador del Grammy, Bad Bunny. No obstante, en la actualidad, la hermana mayor de Kylie Jenner se encuentra soltera y con ánimos de enfocarse al 100% en su faceta como modelo.

Esto no ha evitado que Kendall se muestre dispuesta a divertirse y hacer mención de su vida amorosa. Incluso, esta fue la estrategia que se utilizó en un comercial protagonizado por la modelo y transmitido durante el Super Bowl. En él, la socialité habla sarcásticamente sobre la “maldición Kardashian”, aquella que habría provocado que ex novios deportistas bajan su rendimiento profesional después de salir con ella.

Esto resultó en un coqueteo público entre Booker y Jenner, generando furor ante la posibilidad de una reconciliación: “Apuesto un millón a que los Seahawks consiguen ese anillo antes que tú, @kendalljenner. Supongo que nadie recibiría un anillo en esta casa”, comentó el famoso bajo el video. La también empresaria respondió: “@dbook ¿Cómo está el tobillo?”, a lo que el mexicoamericano dijo, “@kendalljenner ven a masajearlo”.

