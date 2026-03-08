Bad Bunny tuvo una noche inolvidable en Tokio

En una demostración sin precedentes del alcance global de la música urbana, Bad Bunny protagonizó este fin de semana una velada inolvidable en el Tipstar Dome Chiba, en Tokio, Japón.

El “Conejo Malo” no solo llevó su ritmo a tierras niponas, sino que logró una hazaña cultural: que una audiencia mayoritariamente japonesa cantara, de principio a fin y completamente en español, sus más grandes éxitos.

El evento, organizado por Spotify como parte del exclusivo ciclo Billions Club, celebró que el artista puertorriqueño cuenta ya con 29 temas que superan los mil millones de reproducciones.

Ante un selecto grupo de menos de dos mil personas e invitados VIP de la talla de Lisa de BLACKPINK, el recinto vibró con una energía que borró cualquier frontera cultural y geográfica.

La puesta en escena fue un homenaje visual a la fusión de culturas, enmarcada por dos enormes árboles de cerezo (sakura) y la bandera de Puerto Rico. Bad Bunny lució una chaqueta con el nombre “Tokio” escrito en caracteres japoneses, un gesto que desató la euforia de los asistentes.

“Este show es prueba de que la música no tiene idioma, y tampoco el amor”, declaró el cantante durante su presentación de 90 minutos.

El repertorio de 17 temas incluyó temas como “Dákiti”, “Me Porto Bonito” y una versión salsa de “MIA”. Sin embargo, el clímax llegó con “Yonaguni”, que rinde tributo a la isla que da nombre a la canción.

La noche cerró con un mensaje de autenticidad y unión, consolidando a Bad Bunny no solo como un ídolo musical, sino como un embajador cultural que ha logrado que el mundo entero, literalmente, hable su mismo idioma.

Seguir leyendo:

· Bad Bunny despide a Willie Colón durante su concierto en Brasil: “Se fue una gran leyenda”

· Bad Bunny protagonizará la primera película de Residente

· Cazzu fue la invitada especial en el concierto de Bad Bunny en Argentina