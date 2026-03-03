La reacción de Bad Bunny al enterarse que fans mexicanos viajaron a Australia para ver su show

Bad Bunny ha demostrado que el alcance de su música no tiene fronteras. A solo unas semanas de haberse convertido en el primer latino en presentarse en el medio tiempo del Super Bowl, el boricua conquista Australia con su gira “Debí Tirar Más Fotos”.

Fue justamente durante una de las presentaciones que brindó en este territorio que el ganador del Grammy protagonizó un emotivo momento junto a un grupo de fanáticos.

Diversas fotografías y videos inmortalizaron el momento exacto en el que Bad Bunny puso una breve pausa a su show para acercarse a un grupo de seguidores que lo llamaba en su propio idioma, destacando entre la audiencia australiana.

Vaya sorpresa se llevó al enterarse que aquellos fanáticos emprendieron una larga travesía desde su país natal, México, para poder disfrutar de uno de los conciertos que el denominado ‘conejo malo’ dio en Australia.

“¿Hablan español? ¿De Guadalajara? ¿Vinieron a verme desde Guadalajara?”, cuestiona el intérprete de “Baile inolvidable” con cara de asombro. Tras obtener una respuesta afirmativa, Bad Bunny se toca el corazón y celebra emocionado: “Gracias, mi amor”.

Las respuestas a esta interacción se hicieron presentes en redes sociales, donde cientos de internautas hicieron énfasis en el vasto grupo de fans que Benito Martínez Ocasio, nombre real del artista, ha amasado a lo largo de su trayectoria.

“Me muero”, “Amé lo bello que es”, “México always for the win”, “Todo el mundo te quiere Benito”, “Viva México” y “NUNCA dejaría de presumir si me llamara ‘mi amol'”, son las expresiones que dieron de qué hablar en redes sociales.

Seguir leyendo:

• Bad Bunny sorprendió a los trabajadores de una cafetería en Australia con un generoso regalo

• Bad Bunny despide a Willie Colón durante su concierto en Brasil: “Se fue una gran leyenda”

• NFL: Show de Bad Bunny en el Super Bowl atrajo a 4,200 millones de espectadores

