NFL: Show de Bad Bunny en el Super Bowl atrajo a 4,200 millones de espectadores

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX dejó una marca inédita en términos de audiencia global. La presentación encabezada por Bad Bunny generó 4.157 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas, de acuerdo con cifras difundidas por Roc Nation, la compañía encargada de producir el show.

El número incluye transmisiones en televisión en Estados Unidos, emisiones internacionales, reproducciones en YouTube y plataformas digitales. No se detallaron los componentes específicos de la medición ni se informó si la cifra fue verificada de manera independiente.

Aun así, la productora aseguró que se trata de un récord para un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

La actuación tuvo lugar durante la edición LX del campeonato, en el partido en el que los Seattle Seahawks vencieron a los New England Patriots. Según los datos compartidos, el promedio de audiencia televisiva en Estados Unidos para el entretiempo fue de 128.2 millones de espectadores. Esa cifra quedó por debajo del registro del año anterior, cuando el show alcanzó 133.5 millones.

Impacto global y contexto del récord

Convertirse en el espectáculo de medio tiempo más visto no es un logro menor si se considera la historia del evento. A lo largo de las décadas, artistas como Michael Jackson, U2 y The Rolling Stones han encabezado el escenario del Super Bowl, uno de los espacios más codiciados del entretenimiento deportivo.

El alcance internacional del cantante puertorriqueño ayuda a explicar el volumen de reproducciones reportado. En 2025 fue el artista más escuchado en Spotify, con cerca de 20 mil millones de reproducciones, y logró ese liderazgo por cuarta vez en un solo año. Su base de seguidores trasciende fronteras, lo que pudo influir en el alto número de visualizaciones globales del espectáculo.

La NFL, bajo la dirección del comisionado Roger Goodell, ha impulsado una estrategia de expansión internacional en los últimos años. En ese contexto, la elección de una figura con impacto mundial encajó con el objetivo de proyectar la marca más allá del mercado estadounidense.

Con estos números, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX se posiciona como el más visto en la historia del evento, según los datos proporcionados por la productora.

Sigue leyendo:

· Ponen en venta a los Seattle Seahawks tras ganar el Super Bowl LX: la franquicia podría romper el récord de la NFL

· Tom Brady elogia a Messi y anticipa boom del fútbol en EE.UU. debido al Mundial 2026

· Show de Bad Bunny en el Super Bowl fue el más consumido en la historia de las plataformas de la NFL