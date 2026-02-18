Ponen en venta a los Seattle Seahawks tras ganar el Super Bowl LX: la franquicia podría romper el récord de la NFL

Los Seattle Seahawks están oficialmente en el mercado. Apenas una semana después de conquistar el Super Bowl LX tras vencer a los Patriots en el Levi’s Stadium, la organización confirmó que el patrimonio de Paul Allen inició el proceso formal para vender la franquicia de la National Football League (NFL).

La operación podría convertirse en la venta más alta en la historia de la liga, con estimaciones que superan los $6,600 millones de dólares, cifra que marcaría un nuevo récord en el deporte profesional de Estados Unidos.

Venta oficial de los Seahawks: Arranca la subasta millonaria en la NFL

La franquicia informó mediante un comunicado: “El patrimonio de Paul G. Allen anunció hoy que ha iniciado un proceso de venta formal para la franquicia de la NFL Seattle Seahawks, de acuerdo con la directiva de Allen de vender eventualmente sus propiedades deportivas y destinar todas las ganancias del patrimonio a la filantropía”.

Estate of Paul G. Allen Begins Sale Process for Seattle Seahawks pic.twitter.com/Toj3CjClzP — Seattle Seahawks (@Seahawks) February 18, 2026

El banco Allen & Company y el despacho Latham & Watkins estarán a cargo del proceso, que podría extenderse durante toda la temporada baja. Como es habitual en la NFL, cualquier acuerdo deberá contar con la aprobación de los propietarios de la liga.

La venta abre en la práctica una subasta silenciosa, un mecanismo habitual en operaciones de esta magnitud dentro del deporte profesional estadounidense.

Un mercado en alza: las ventas récord en la NFL

La posible cifra por los Seahawks superaría recientes operaciones históricas. En 2023, los Washington Commanders fueron vendidos por 6.05 mil millones de dólares al grupo liderado por Josh Harris tras más de ocho meses de negociaciones.

Un año antes, los Denver Broncos cambiaron de manos por $4.65 mil millones, confirmando la tendencia alcista en la valoración de franquicias de la NFL.

Con el reciente título del Super Bowl LX, los Seahawks elevan aún más su atractivo financiero y deportivo.

Jody Allen y la misión fiduciaria de maximizar el valor

El patrimonio está administrado por Jody Allen, quien tiene la obligación fiduciaria de maximizar el valor de los activos antes de concretar la venta.

Paul Allen compró la franquicia en 1997 por $200 millones de dólares para evitar su salida de Seattle. Desde entonces, el equipo disputó cuatro Super Bowls y ganó dos, consolidándose como una de las marcas más fuertes de la liga.

El impacto financiero del legado Allen

El fideicomiso también avanzó en la venta de los Portland Trail Blazers de la National Basketball Association (NBA) por $4,200 millones a un grupo encabezado por Tom Dundon, propietario de los Carolina Hurricanes de la National Hockey League (NHL). Además, mantiene participación minoritaria en los Seattle Sounders FC.

Las instrucciones de Allen fueron claras: vender los activos deportivos y destinar los recursos a causas filantrópicas, incluida la investigación científica.

Por qué los Seahawks podrían romper el récord de venta

La valoración proyectada en $6,600 millones de dólares coloca a los Seahawks en una posición privilegiada dentro del mercado deportivo global. El contrato de arrendamiento del estadio vigente hasta 2032 ofrece estabilidad estructural, mientras que los contratos de derechos de transmisión de la NFL, valorados en cifras cercanas a los $110,000 millones de dólares, garantizan ingresos multimillonarios a largo plazo.

Más que adquirir un equipo campeón del Super Bowl, el futuro propietario comprará una pieza estratégica del entretenimiento global.

En Seattle, la noticia representa una transición histórica. El legado de Paul Allen no solo salvó a la franquicia en 1997, sino que la convirtió en potencia deportiva. Ahora, su última jugada financiera busca transformar el éxito en impacto social a gran escala.

Sigue leyendo:

· Seahawks celebran su campeonato en las calles de Seattle y prometen repetir el título

· El colombiano Christian González brilló en el Super Bowl pese a la derrota de los Pats

· Seattle Seahawks se coronan en el Super Bowl LX

· Matthew Stafford gana el MVP de la NFL y anuncia con gracia que su carrera continúa