El colombiano Christian González brilló en el Super Bowl pese a la derrota de los Pats

Christian González, esquinero colombiano de los New England Patriots, se destacó como una de las figuras del equipo en el Super Bowl LX, a pesar de la derrota por 13-29 frente a los Seattle Seahawks este domingo. Tras el partido, el defensor expresó su sentir: “Estoy sumamente orgulloso de los chicos. Orgulloso de llamarlos mis hermanos, simplemente las cosas no salieron como lo planeamos”.

Christian González lidera la defensiva de New England

El joven jugador tuvo una actuación sobresaliente en la defensiva secundaria de los Patriots, registrando cuatro tackleadas y tres pases defendidos, contribuciones clave que mantuvieron a Seattle sin anotaciones de seis puntos hasta el tercer cuarto.

Su protagonismo comenzó en el segundo periodo, cuando desvió un pase largo de Sam Darnold destinado a Rashid Shaheed, frenando una ofensiva prometedora de los Seahawks. Antes del descanso, a 15 segundos del final de la primera mitad, volvió a brillar con una cobertura decisiva al desviar un envío dirigido a Jaxon Smith-Njigba dentro de la zona de anotación.

En el tercer cuarto, González anticipó un pase hacia Cooper Kupp, evitando que la ofensiva rival se acercara a la zona pintada. Ya en el último periodo, repitió protagonismo al detener nuevamente a Kupp, frenando otra amenaza de anotación de Seattle. Sin embargo, la ofensiva de New England no logró sumar hasta el inicio del último cuarto, lo que terminó por sepultar las opciones de victoria.

Temporada destacada de Christian González en la NFL

A pesar de la derrota en el Super Bowl LX, Christian González firmó una de sus actuaciones más sólidas desde su llegada a la NFL. El esquinero de 23 años fue seleccionado por los Patriots en la primera ronda del Draft 2023 y comenzó la temporada mostrando gran potencial, aunque una lesión en el hombro en la semana cuatro frenó su candidatura al premio de Novato Defensivo del Año.

En 2024, González cerró la campaña con 59 tackleadas, 11 pases defendidos, dos intercepciones, un balón suelto recuperado y una anotación defensiva. Durante la temporada regular 2025, elevó sus registros a 69 tackleadas y 10 pases defendidos, lo que le valió su primera selección al Pro Bowl.

Su alto nivel quedó ratificado en la final de la Conferencia Americana, donde una intercepción suya selló el triunfo de los Patriots sobre los Denver Broncos.

Récords y estadísticas de Christian González

En su corta pero destacada carrera profesional, Christian González acumula:

145 tackleadas

24 pases defendidos

3 intercepciones

1 balón suelto forzado

1 anotación defensiva

Estas cifras confirman al colombiano como una de las estrellas emergentes de la NFL y un referente en la defensiva de los New England Patriots.

