Sigue el minuto a minuto del Super Bowl LX entre New England Patriots y Seattle Seahawks

En el Levi’s Stadium de Santa Clara, los Seattle Seahawks y los New England Patriots se citan para el Super Bowl LX, un duelo que vuelve a enfrentar dos maneras opuestas de entender el fútbol americano. Seattle llega respaldado por su poder físico, su velocidad defensiva y una identidad agresiva que busca imponer condiciones desde el primer snap. New England, en cambio, aparece como un equipo cerebral, metódico, capaz de convertir cada posesión en un ejercicio de precisión y control del ritmo.

EN VIVO:

5:13 pm ET | 2:13 pm ET

Drake Maye, quarterback de New England, listo para las acciones ante los Seahawks.

Drake Maye, mariscal de campo de los Patriots, calienta antes del Super Bowl LX de la NFL. (AP Photo/Julio Cortez)

5:10 pm ET | 2:10 pm ET

Mack Hollins, receptor de los Patriots, rinde homenaje al entrenador Mike Vrabel durante el calentamiento.

5:00 pm ET | 2:00 pm PT

Los equipos ya están en el estadio y los aficionados colman las gradas del Levi’s Stadium. Celebridades como Travis Scott también hacen acto de presencia en Santa Clara.

El contexto

Más allá de los nombres, el partido se plantea como una batalla de conceptos. Los Seahawks confían en una defensa disciplinada, basada en coberturas profundas y presión constante sin necesidad de abusar del blitz, mientras que los Patriots destacan por su capacidad para adaptarse a cualquier escenario. Será un choque entre estructura y caos controlado, donde cada ajuste desde la banda puede inclinar la balanza.

El escenario no es menor. El Levi’s Stadium acoge su segundo Super Bowl, con el antecedente de la edición de 2015, y se convierte nuevamente en el epicentro del deporte estadounidense. Aunque el partido se juega en Santa Clara, la NFL instaló su cuartel general del fin de semana en San Francisco, donde la ciudad vive días de fiesta con eventos, activaciones y presencia constante de aficionados de ambos equipos.

Las entradas reflejan la magnitud del evento. A menos de un día del partido, los boletos más económicos se vendían en torno a los $3,100 dólares, mientras que los asientos VIP y las mejores ubicaciones superan los $18,000 dólares, con un repunte notable en las últimas horas. Ver el Super Bowl LX en vivo se ha convertido, una vez más, en un lujo reservado para pocos.

Dentro del campo, las expectativas están puestas en la capacidad de los Patriots para sostener drives largos y minimizar errores, frente a una defensa de Seattle que se especializa en ahogar posesiones rivales y castigar cada fallo. Del otro lado, los Seahawks buscarán imponer su juego terrestre y explotar el play-action para desequilibrar a una defensa que prioriza la lectura y la disciplina táctica.

El espectáculo no termina en el juego. El show de medio tiempo estará encabezado por Bad Bunny, quien ofrecerá el primer repertorio completamente en español en la historia de un Super Bowl, acompañado por Green Day. La combinación promete uno de los descansos más comentados, tanto por su peso cultural como por el contexto social que rodea al evento.

San Francisco y Santa Clara ya sienten el pulso del Super Bowl LX. Aficionados, medios y artistas comparten espacio en una ciudad transformada, donde el fútbol americano se mezcla con música, cultura y una expectativa que crece a cada hora. Es la edición número 60 del partido más visto del año en Estados Unidos.

Cuando el balón vuele por primera vez, se cerrará la última previa de la temporada. Solo quedará responder la pregunta de siempre: ¿se impone la potencia física de Seattle o la ejecución milimétrica de New England? La respuesta espera en el césped del Levi’s Stadium.

