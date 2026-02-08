Seattle Seahawks se coronan en el Super Bowl LX

Los Seattle Seahawks conquistaron este domingo el Super Bowl LX, al imponerse a los New England Patriots 29-13 en el duelo definitivo de la NFL disputado en el Levi’s Stadium de Santa Clara. Seattle construyó su victoria a partir de una defensa sólida y una ofensiva eficiente, suficiente para administrar el partido y cerrar el encuentro a su favor.

El equipo dirigido por Mike Macdonald selló así su segundo trofeo Vince Lombardi, en un partido marcado por la precisión de Jason Myers y un inolvidable espectáculo de medio tiempo encabezado por Bad Bunny.

Desde el inicio, los Seahawks lograron imponer su plan de juego, manteniendo el control del ritmo y limitando las opciones de su rival en los momentos clave. Seattle supo capitalizar sus oportunidades y proteger la ventaja durante todo el encuentro, pese a que los Pats intentaron reaccionar en el último cuarto.

Jason Myers hace historia y lidera la ofensiva de los Seahawks

El gran protagonista ofensivo fue Jason Myers, quien convirtió cinco goles de campo, una marca histórica en el Super Bowl, y se convirtió en el jugador más determinante del encuentro. El pateador abrió el marcador en el primer drive con un disparo desde 33 yardas y volvió a castigar a los Patriots al inicio del segundo cuarto con otro intento exitoso desde 39.

Antes del descanso, Myers volvió a aparecer para colocar el 9-0 parcial con un tercer gol de campo desde 41 yardas, reflejo absoluto del control total que ejercía Seattle sobre el partido.

Defensa feroz de Seattle neutraliza a Drake Maye

La defensa de los Seahawks fue clave para inclinar el Super Bowl desde temprano. New England Patriots apenas lograron cuatro primeros downs en toda la primera mitad, completamente anulados por la presión constante.

El novato Drake Maye sufrió tres capturas que significaron una pérdida total de 30 yardas, incapaz de encontrar ritmo ante una muralla defensiva que recordó las mejores versiones históricas de la franquicia de Seattle.

Sam Darnold conecta con AJ Barner tras el show de Bad Bunny

Luego del espectáculo del medio tiempo, con Bad Bunny marcando el ritmo en Santa Clara, los Seahawks golpearon de inmediato. El quarterback Sam Darnold encontró a su ala cerrada AJ Barner, quien cruzó la zona de anotación para firmar el primer touchdown del Super Bowl LX.

Los Patriots reaccionaron con un pase de Drake Maye para Mack Hollins, quien recortó distancias en el marcador y devolvió momentáneamente la esperanza al equipo de New England.

Uchenna Nwosu sentencia el Super Bowl con una intercepción decisiva

La jugada que cerró el partido llegó cuando Uchenna Nwosu interceptó el balón justo cuando Maye se disponía a lanzar, devolviéndolo hasta la zona prometida para el segundo touchdown defensivo de Seattle y sentenciar el campeonato.

Rhamondre Stevenson logró una anotación final para maquillar el resultado, pero los Patriots fallaron en su intento de conversión de dos puntos, confirmando una dolorosa derrota.

Venganza consumada once años después

El triunfo tuvo un sabor especial para los Seattle Seahawks, que se tomaron la revancha más dulce frente a los New England Patriots, el mismo rival que once años atrás les negó el título en el Super Bowl de Phoenix. Esta vez, en Santa Clara, la historia fue completamente distinta.

Con una temporada casi perfecta y una actuación dominante en el escenario más grande de la NFL, los Seahawks se consolidan nuevamente como campeones y escriben una nueva página dorada en su historia.

Sigue leyendo:

· Super Bowl LX en vivo: Sigue el minuto a minuto del juego entre New England Patriots y Seattle Seahawks

· Matthew Stafford gana el MVP de la NFL y anuncia con gracia que su carrera continúa

· El Estadio Azteca recibirá juego de la NFL en 2026