Seahawks celebran su campeonato en las calles de Seattle y prometen repetir el título

Los Seattle Seahawks celebraron a lo grande su consagración en el Super Bowl LX, donde derrotaron 29-13 a los New England Patriots, y aprovecharon el festejo ante miles de aficionados en el Lumen Field para lanzar un mensaje claro a toda la NFL: van por el bicampeonato.

Ante un estadio repleto de ‘The 12s’, como se conoce a la apasionada afición que representa al jugador número 12, los campeones exhibieron el trofeo Lombardi y reafirmaron su ambición de mantenerse en la cima del fútbol americano profesional.

Leonard Williams promete que Seahawks irá por el bicampeonato

Uno de los mensajes más contundentes llegó de parte del ala defensiva Leonard Williams, quien apareció con un llamativo cinturón estilo campeón de lucha libre con el escudo del Super Bowl LX grabado en metal.

“Este es un lugar especial por la forma que apoyan en las buenas y en las malas. Vengo a decirles que no hemos terminado. Regresaremos el año que viene”, afirmó Williams ante la multitud.

La declaración encendió a los seguidores y dejó claro que los Seattle Seahawks no se conforman con un solo campeonato.

Fiesta en el Lumen Field: trofeo Lombardi y lluvia de papel picado

Bajo los acordes de “We Are the Champions” de Queen, los jugadores saltaron al campo entre una lluvia de papel picado y ovaciones ensordecedoras. El trofeo Lombardi fue presentado ante los aficionados que celebraron el segundo título en la historia reciente del equipo.

El entrenador Mike Macdonald tomó el micrófono con el trofeo en alto y encendió aún más el ambiente.

“Esta era la visión que teníamos para los Seahawks. Veo a todo el ‘The 12s’ en este estadio, veo lo poderosos que nos hacen; se me pone la piel de gallina. Los amamos, son los mejores. Y nosotros somos el mejor equipo del mundo. Somos los campeones”, arengó el head coach campeón del Super Bowl 2026.

AJ Barner showing off the moves 😂 pic.twitter.com/nGjguBZb3M — NFL (@NFL) February 11, 2026

Sam Darnold, de descartado a campeón de la NFL

La historia de Sam Darnold fue una de las más emotivas del festejo. El quarterback, quien fue descartado por los Minnesota Vikings al final de la temporada 2024 y luego firmado por Seattle, se consolidó como pieza clave en la campaña del título.

“Mucha gente no creía en mí, pero no importó porque este equipo incluyéndolos a ustedes, ‘The 12s’, lo hicieron. Agradezco la fe que tuvieron en mí al contratarme. Gracias sobre todo a todos mis compañeros, a mi línea defensiva; saben que no estaría aquí sin ellos”, subrayó Darnold.

Su reivindicación deportiva fue uno de los grandes relatos de la temporada de la NFL 2026.

A message from Sam Darnold to the @12s. pic.twitter.com/krZJrd4fdM — Seattle Seahawks (@Seahawks) February 11, 2026

Kenneth Walker III, MVP del Super Bowl LX

Otro de los grandes protagonistas fue Kenneth Walker III, nombrado Jugador Más Valioso (MVP) del Super Bowl LX tras su actuación determinante ante los Patriots.

“Esto ha sido maravilloso, han sido muchas celebraciones, así que este es el último desfile; después espero ir a casa y relajarme”, señaló el corredor entre risas.

Su rendimiento ofensivo fue clave para sellar la victoria 29-13 que aseguró el campeonato para los Seattle Seahawks.

Desfile de campeones por las calles de Seattle

Tras la ceremonia en el estadio, el plantel realizó un recorrido en autobuses descapotables por las principales calles de Seattle, donde miles de aficionados esperaron durante horas para ver de cerca el trofeo Lombardi y a los nuevos campeones de la NFL.

La ciudad vivió una jornada histórica que consolidó a los Seahawks como el equipo del momento y envió un mensaje contundente al resto de la liga: el campeón del Super Bowl LX ya piensa en repetir la hazaña la próxima temporada.

