Comenzó proceso de casting para película de Residente y Bad Bunny

El esperado salto de René Pérez Joglar, conocido como “Residente”, a la dirección de largometrajes dio un paso decisivo. Esta semana se anunció el inicio del proceso de casting en República Dominicana para la película “Porto Rico”, un proyecto de corte histórico que contará con Bad Bunny como protagonista.

La agencia VHO Casting, liderada por Valerie Hernández, comenzó la convocatoria centrada inicialmente en hombres y adolescentes de entre 12 y 50 años, residentes tanto en República Dominicana como en Puerto Rico.

Según los reportes de medios dominicanos, el primer grupo seleccionado mediante convocatoria digital incluyó a unos 250 jóvenes. La producción confirmó que próximamente se abrirán audiciones para roles femeninos y otros rangos de edad.

“Porto Rico” no es solo un debut como director para Residente, sino una apuesta cinematográfica de gran envergadura. La trama está inspirada en hechos reales y sigue la vida de José Maldonado Román, apodado “Águila Blanca”, un revolucionario que se enfrentó al dominio colonial español a finales del siglo XIX.

El guion fue coescrito por Alexander Dinelaris, ganador del Oscar por “Birdman”, y cuenta con el respaldo del laureado director mexicano Alejandro González Iñárritu.

Además de Bad Bunny en su primer papel protagónico, el elenco contará con figuras de talla mundial como Viggo Mortensen, Javier Bardem y Edward Norton.

René Pérez describió este proyecto como una “reafirmación” de la identidad puertorriqueña, buscando contar la historia de la isla con una honestidad visual intensa. El rodaje se llevará a cabo en diversas locaciones de República Dominicana y Puerto Rico, consolidando a la región como un polo estratégico para la industria del cine internacional.

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