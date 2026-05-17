Bad Bunny y Zara se unieron para lanzar colección exclusiva

El ícono de la música urbana, Bad Bunny, y la multinacional española Zara hizo oficial su alianza con el lanzamiento de “Benito Antonio”, una exclusiva colección de ropa que une el sello personal del cantante con el alcance global de la firma de moda más valiosa del mundo.

La presentación oficial tuvo lugar este sábado en la tienda Zara del centro comercial Plaza Las Américas, en San Juan, provocando una auténtica revolución.

El propio artista sorprendió a los asistentes al acudir al establecimiento vestido con prendas de la línea.

Este lanzamiento llega como la evolución natural de una relación que se venía gestando en los grandes escenarios de este año: el cantante ya había vestido diseños a medida de la firma gallega durante su show en el descanso de la Super Bowl 2026 y en la alfombra de la Met Gala, donde sutilmente se reveló el logotipo que hoy estampa la colección.

Las piezas de “Benito Antonio” destacan por una estética retro y caribeña que incluye trajes formales con gabán y corbata, camisas coloridas, pantalones de sastrería relajada (trousers), gorras y bolsos con claras referencias a la cultura boricua. El espacio de venta en Puerto Rico recrea el propio clóset del artista con música de salsa y mesas de dominó.

Actualmente, la colección solo puede adquirirse de forma física en el citado establecimiento de San Juan. No obstante, el público internacional podrá acceder a estas exclusivas prendas a partir del próximo jueves 21 de mayo, fecha en la que se habilitará su venta mundial a través de la página web oficial de Zara.

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