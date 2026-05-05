El incomodo encuentro entre Bad Bunny y las Kardashians en la Met Gala

Ni las prótesis faciales ni el aspecto de octogenario pudieron ocultar la evidente incomodidad de Bad Bunny durante la Met Gala 2026. El astro puertorriqueño, quien acudió bajo la temática “La moda es arte” transformado en una versión envejecida de sí mismo, protagonizó uno de los momentos más virales y tensos de la noche al cruzarse con la familia de su exnovia, Kendall Jenner.

Mientras desfilaba con su bastón y un traje diseñado en colaboración con Zara, Benito Antonio Martínez Ocasio se encontró de frente con Kris Jenner y Kim Kardashian.

Según lo captado por las cámaras, el cantante inició un acercamiento que resultó en un abrazo lateral extremadamente rígido.

Los videos del momento muestran a una Kris Jenner que se limitó a darle unas breves e impersonales palmadas en el brazo, manteniendo una distancia física notable.

La interacción con Kim Kardashian no fue más fluida; ambos intercambiaron palabras breves con una reserva que los usuarios en redes sociales no tardaron en calificar como “altamente tensa”.

El fantasma de Kendall

El trasfondo de este encuentro es la relación intermitente que Bad Bunny mantuvo con Kendall Jenner entre 2023 y 2024. Aunque en su momento se les vio muy unidos, la frialdad mostrada por el clan Kardashian sugiere que los lazos se han enfriado definitivamente.

Tras el breve intercambio, Kim y Kris desviaron rápidamente su atención hacia el equipo de producción de Vogue, dejando a Bad Bunny continuar su camino en solitario.

A pesar del desplante visual, el artista logró cumplir su objetivo de ser el centro de atención, demostrando que incluso bajo capas de maquillaje y arrugas, el drama personal sigue siendo el accesorio más llamativo de la alfombra roja.

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