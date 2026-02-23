“La moda es arte”: Todo sobre el código de vestimenta para la Met Gala 2026

El Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte despejó finalmente la incógnita más esperada del mundo de la moda: el código de vestimenta para la Met Gala 2026 será “Fashion is Art” (La moda es arte).

Tras meses de especulación, el anuncio confirma que la alfombra roja del próximo lunes 4 de mayo se transformará en una galería viviente. Este concepto sirve como complemento directo a la exposición de primavera del museo, titulada simplemente “Costume Art“, una ambiciosa muestra que busca elevar el diseño de indumentaria al mismo nivel jerárquico que la pintura o la escultura.

Según Andrew Bolton, curador jefe del Instituto del Vestido, el objetivo de este año es romper las barreras tradicionales entre las Bellas Artes y el diseño de moda. Se espera que los invitados interpreten el código utilizando sus cuerpos como lienzos.

Las directrices sugieren una exploración profunda de la forma, el volumen y la textura, inspirándose en piezas que abarcan desde estatuas clásicas de mármol hasta el vanguardismo de diseñadores contemporáneos.

Anfitriona de lujo

El evento de 2026 marcará el regreso triunfal de Beyoncé como co-presidenta de la gala, marcando su primera aparición en las famosas escalinatas desde 2016.

La “Queen Bey” liderará el comité junto a la editora de Vogue, Anna Wintour, y figuras de la talla de Nicole Kidman y Venus Williams.

Por su parte, el comité de anfitriones contará con la dirección creativa de Anthony Vaccarello (Saint Laurent) y la actriz Zoë Kravitz, acompañados por íconos de la cultura pop actual como Sabrina Carpenter y Lisa.

Con la apertura de 1,100 metros cuadrados de nuevas galerías en el Met, la gala de 2026 promete ser una de las más grandes y artísticas de la historia, reafirmando que, en la noche más importante de la industria, la ropa no es solo abrigo, sino una obra maestra en movimiento.

Seguir leyendo:

· “La moda como arte” será el eje central de la MET Gala 2026

· La IA volvió a llevar a Katy Perry a la Met Gala

· Met Gala 2025: Los latinos que brillaron en la gran noche de la moda