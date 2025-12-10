Beyoncé regresará a la Met Gala 2026 como coanfitriona

Hay buenas noticias en el mundo de la moda: Beyoncé fue anunciada como una de las coanfitrionas de la Met Gala 2026, marcando su esperado regreso al evento de alta costura por primera vez en una década.

La icónica superestrella, de 44 años, se unirá a un grupo estelar de coanfitrionas, que incluye a la aclamada actriz Nicole Kidman, la leyenda del tenis Venus Williams y la figura preeminente de la moda Anna Wintour.

Vogue confirmó el papel de las anfitrionas en la celebración de la exposición de primavera del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte, cuya temática será “Costume Art”.

La aparición de Beyoncé en la alfombra de la Met Gala 2026 será especialmente significativa, ya que la cantante no ha asistido al evento desde 2016, cuando deslumbró con un Givenchy Alta Costura en la gala “Manus x Machina”.

Desde su debut en 2008, la artista ha pisado las famosas escaleras en siete ocasiones, convirtiendo cada look en un momento cultural.

El tema “Costume Art” explorará la dinámica entre la ropa y el cuerpo, con la exposición curada por Andrew Bolton y organizada en torno a una serie de tipos de cuerpo, desde el cuerpo desnudo hasta el cuerpo embarazado y el cuerpo envejecido.

Además, el comité de anfitriones de la gala también contará con nombres como Sabrina Carpenter y Doja Cat. Se anunció previamente que Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos serán los principales donantes que financiarán el evento, que tendrá lugar el 4 de mayo de 2026.

Con este anuncio, la Met Gala 2026 se perfila como una de las más memorables de los últimos años.

Seguir leyendo:

· La IA volvió a llevar a Katy Perry a la Met Gala

· Met Gala 2025: Los latinos que brillaron en la gran noche de la moda

· Shakira deslumbra en su segunda aparición en la Met Gala