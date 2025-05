Shakira deslumbra en su segunda aparición en la Met Gala

Los rumores eran ciertos: Shakira viajó a Nueva York para la Met Gala. Esta noche, la cantante colombiana deslumbró con su aparición en las icónicas escaleras del Museo Metropolitano de Nueva York.

Shakira, quien asiste al exclusivo evento de moda por segundo año, lució un vestido color rosa Barbie diseñado por Prabal Gurung con transparencias y una enorme cola.

Como accesorios, la cantante optó por guantes de encaje negro y un colar con una enorme piedra rosada.

El año pasado, Shakira optó por un vestido strapless de color rojo, con una abertura en la pierna, mangas abullonadas y una larga cola. Un diseño exclusivo de la casa de moda Carolina Herrera.

La aparición de Shakira en la Met Gala ocurre luego de que la semana pasada la cantante desatara una ola de rumores sobre su posible aparición en el evento de moda tras publicar una foto en Nueva York.

A través de sus historias de Instagram, la cantante de “Soltera” compartió una foto en la que se le ve posar con los emblemáticos edificios de la ciudad de Nueva York de fondo y la frase: “Estoy aquí”.

De inmediato, la publicación de Shakira, quien en los próximos días comenzará la etapa norteamericana de su gira Las mujeres ya no lloran, desató una ola de especulaciones entre sus fans, quienes creen que la cantante podría hacer una aparición este lunes por la alfombra roja de la Met Gala.

“Es un hecho, su estilista y asesor de imagen también están en Nueva York”, “Atraviesa su mejor momento, sería algo espectacular”, “Ojalá que sí esté”, “Debe ir, es la celebridad más esperada”, “Amaría verla de nuevo ahí”, “No se perderían su asistencia teniéndola en Nueva York”, son algunos de los comentarios de sus fans en redes sociales.

¿Cuál es el tema y código de vestimenta de la Met Gala este año?

El título de la exposición que acompaña el evento de moda será Superfine: Tailoring Black Style, y su enfoque será la influencia y evolución del dandismo de los hombres negros.

Según Vogue, la muestra está basada en el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, de la académica Monica L. Miller, quien además será curadora invitada del evento.

El código de vestimenta de la edición de este año de la Met Gala es Tailored for You (Hecho a medida para ti). De acuerdo con Vogue, es un guiño a la sastrería muy en consonancia con el tema de la exposición, el dandismo.

