Shakira en Nueva York: Aumentan los rumores de su regreso a la Met Gala

Shakira está en Nueva York previo a la Met Gala 2025, que se celebrará este lunes en el Museo Metropolitano de Nueva York, lo que ha desatado una ola de rumores sobre su posible aparición en el evento de moda, uno de los más importantes del mundo.

A través de sus historias de Instagram, la cantante de “Soltera” compartió una foto en la que se le ve posar con los emblemáticos edificios de la ciudad de Nueva York de fondo y la frase: “Estoy aquí”.

De inmediato, la publicación de Shakira, quien en los próximos días comenzará la etapa norteamericana de su gira Las mujeres ya no lloran, desató una ola de especulaciones entre sus fans, quienes creen que la cantante podría hacer una aparición este lunes por la alfombra roja de la Met Gala.

“Es un hecho, su estilista y asesor de imagen también están en Nueva York”, “Atraviesa su mejor momento, sería algo espectacular”, “Ojalá que sí esté”, “Debe ir, es la celebridad más esperada”, “Amaría verla de nuevo ahí”, “No se perderían su asistencia teniéndola en Nueva York”, son algunos de los comentarios de sus fans en redes sociales.

El año pasado, Shakira asistió por primera vez a la Met Gala. La cantante colombiana, quien confirmó su asistencia pocas horas antes del evento, optó por un vestido strapless de color rojo, con una abertura en la pierna, mangas abullonadas y una larga cola. Un diseño exclusivo de la casa de moda Carolina Herrera.

La cantante de “Acróstico” fue esperada por una multitud de personas en los alrededores del hotel en el que se hospeda en Nueva York para ver el look que lucirá en la alfombra roja y para alentarla en su debut en la Met Gala.

Dos horas antes del evento, Shakira confirmó en sus redes sociales que asistiría por primera vez a la Met Gala. “Hello, New York!”, escribió la colombiana junto a una foto de una caja con algunos dulces con algunas fotos de vestidos alusivos al evento.

¿Cuál es el tema y código de vestimenta de la Met Gala este año?

El título de la exposición que acompaña el evento de moda será Superfine: Tailoring Black Style, y su enfoque será la influencia y evolución del dandismo de los hombres negros.

Según Vogue, la muestra está basada en el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, de la académica Monica L. Miller, quien además será curadora invitada del evento.

El código de vestimenta de la edición de este año de la Met Gala es Tailored for You (Hecho a medida para ti). De acuerdo con Vogue, es un guiño a la sastrería muy en consonancia con el tema de la exposición, el dandismo.

