Met Gala 2025: ¿quiénes son los anfitriones y cuál es el tema?

Los preparativos para la Met Gala 2025 ya comenzaron. Esta semana, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York compartió las primeras novedades de la próxima edición del evento de moda más esperado del mundo, que se celebrará el 5 de mayo del próximo año.

De acuerdo con la revista Vogue, el museo reveló durante una conferencia de prensa cuál será el tema y quiénes serán los anfitriones de la Met Gala del próximo año.

Los anfitriones de la cena y alfombra roja serán Pharrell Williams, Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky y LeBron James junto a la editora de Vogue Anna Wintour.

El título de la exposición que acompaña el evento de moda será Superfine: Tailoring Black Style, y su enfoque será la influencia y evolución del dandismo de los hombres negros.

Según Vogue, la muestra está basada en el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, de la académica Monica L. Miller, quien además será curadora invitada del evento.

“La exposición ilustrará cómo los hombres negros pasaron de ser esclavizados y estilizados como artículos de lujo, adquiridos como cualquier otro signo de riqueza y estatus, a ser individuos autónomos que marcan tendencias en todo el mundo”, reseñó la revista de moda.

Hasta el momento, no se ha revelado cuál será el código de vestimenta de la Met Gala. Se espera que se anuncie a principios de 2025.

Aunque todavía no se conoce exactamente cuál será el código de vestimenta, suele estar ligado con el tema de la exposición.

¿Cuál fue el tema de la Met Gala de este año?

Este año, el tema de la Met Gala fue “Bellas durmientes: el despertar de la moda” y el código de vestimenta era “El jardín del tiempo”, inspirado en el relato homónimo de JG Ballard.

El jardín del tiempo es un cuento corto que presenta a dos aristócratas inmersos en un ambiente de belleza rodeados por el caos, por lo que este lunes se podría ver muchos atuendos inspirados en trajes de Época.

¿Qué se hace en la Met Gala?

Tras la alfombra roja, el evento el más importante del mundo de la moda comienza con una ceremonia de inauguración de la exposición del Costume Institute, seguida por una cena y una exhibición de moda de 250 artículos de la colección permanente del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

