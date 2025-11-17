“La moda como arte” será el eje central de la MET Gala 2026

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York reveló el tan esperado tema que centrará la Met Gala y la exposición de primavera de 2026: ‘Costume Art’. Este concepto promete una profunda exploración sobre “la centralidad del cuerpo vestido” y la relación simbiótica entre la moda y la anatomía humana a lo largo de la historia.

Bajo la curaduría de Andrew Bolton, la exposición desafía la priorización de la visualidad de la moda para, en cambio, “privilegiar su materialidad y la conexión indivisible entre nuestros cuerpos y la ropa que usamos”.

En lugar de ver la indumentaria como un simple objeto de contemplación, ‘Costume Art’, la presenta como una extensión y moldeador del cuerpo mismo.

Un diálogo entre siglos de arte y moda

La muestra será un vasto recorrido que combinará aproximadamente 200 prendas y accesorios con 200 obras de arte, abarcando desde la prehistoria occidental hasta la moda contemporánea. Esta puesta en diálogo busca ilustrar cómo la moda y la carne se han influido mutuamente a lo largo de los siglos.

De acuerdo a lo reseñado por Page Six, la organización de la exposición se estructurará en torno a tipos de cuerpo temáticos, reflejando su “ubicuidad y perdurabilidad a través del tiempo y el espacio”. Entre las categorías propuestas se encuentran:

El cuerpo desnudo

El cuerpo clásico

El cuerpo de la mujer embarazada

El cuerpo mortal

Prendas como el vestido “Pregnancy” de Georgina Godley y un diseño escultural de Comme des Garçons de 2017, presentes en el avance de Vogue, ejemplifican esta exploración de las formas físicas a través de la indumentaria.

La gala benéfica, que marca el inicio de la exposición, se celebrará el 4 de mayo de 2026 y tendrá el honor de inaugurar las nuevas Galerías Condé M. Nast del museo, un espacio de 12,000 pies cuadrados que reemplaza al antiguo espacio comercial.

‘Corset Anatomia’ es una obra de Renata Buzzo y sirvió como ejemplo durante el anuncio del Museo Metropolitano de Arte sobre la temática de la gala el próximo año, la cual titularon ‘Costume Art’.

Crédito:

Richard Drew/AP.

Los patrocinadores principales de este evento serán Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez. La pareja, que se ausentó de la Met Gala de 2025 para planificar su boda, debutó en la alfombra roja del Met en 2024. Los copresidentes famosos de la gala se darán a conocer en los próximos meses.

La exposición ‘Costume Art’ abrirá al público el 10 de mayo de 2026 y permanecerá en exhibición hasta el 10 de enero de 2027.

El éxito del precedente: “Superfine”

El anuncio llega tras el rotundo éxito de la Met Gala de 2025, cuyo tema fue ‘Superfine: Tailoring Black Style’.

Esa exposición fue la primera del museo centrada específicamente en el estilo afroamericano y la primera en destacar la moda masculina desde 2003.

Copresidida por figuras como Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky, Pharrell Williams y Anna Wintour, la gala recaudó una cifra récord de 31 millones de dólares para el Costume Institute, demostrando el poder continuo y la relevancia cultural de este icónico evento.

