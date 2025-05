Met Gala 2025: Te explicamos la temática de este año – “Superfine: Tailoring Black Style”

La Met Gala 2025 se prepara para desplegar su alfombra roja una vez más, esta vez con una temática que va mucho más allá de lo estético.

Con “Superfine: Tailoring Black Style” como eje central, el evento pone el foco en el estilo y legado afrodescendiente como eje temático de la noche y como herramienta de expresión cultural, resistencia histórica y creatividad sin límites.

Este enfoque marca un hito para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, al rendir homenaje, por primera vez en más de dos décadas, al vestuario masculino y a la influencia de diseñadores de la comunidad negra.

Diseños de Jacques Agbobly, a la izquierda, y Jeffrey Banks, destinados a la próxima exposición del Instituto del Traje, “Superfine: Tailoring Black Style”, aparecen en la sala de instalación del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York el 20 de marzo de 2025. Crédito: Jocelyn Noveck | AP

El mensaje detrás del tema

Inspirado en el texto Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity de Monica L. Miller, este concepto se adentra en el mundo del dandismo negro.

La figura del “dandy” afrodescendiente ha sido, históricamente, una figura poderosa: alguien que transforma la ropa en una declaración de autonomía, dignidad y desafío a las estructuras sociales que buscaron invisibilizarlo.

La exposición homónima, que se inaugurará días después del evento, profundiza en cómo la moda ha sido utilizada por hombres negros desde el siglo XVIII como una vía para redibujar su identidad y reclamar su lugar en el mundo. Lejos de ser un simple despliegue de estilo, esta narrativa plantea la ropa como un medio de confrontación y afirmación cultural.

Un código de vestimenta con libertad creativa

El dress code oficial, titulado “Tailored for You”, invita a los asistentes a reinterpretar la sastrería desde una perspectiva individual y vanguardista.

No se trata únicamente de trajes hechos a la medida, sino de abrazar lo personal, lo simbólico y lo artístico a través de cortes estructurados, siluetas atrevidas y guiños a figuras históricas o estilos callejeros modernos.

La exposición explora la evolución del estilo en la comunidad negra, desde personajes del siglo XVIII que rompieron moldes en Europa hasta figuras actuales que definen la moda en capitales como Nueva York, Milán, París y Londres. Esta narrativa histórica y cultural se refleja también en los looks esperados para la alfombra roja, donde se anticipa una fuerte presencia de elementos simbólicos.

Esta combinación de fotos muestra, de arriba a la izquierda, a Anna Wintour, Pharrell Williams, Lewis Hamilton y Colman Domingo; y de abajo a la izquierda, a A$AP Rocky, quienes serán copresidentes, y a LeBron James, quien será presidente honorario de la Met Gala 2025. Crédito: AP

Bastones, sombreros, broches llamativos, textiles africanos y referencias al zoot suit o a los sapeurs congoleños darán vida a atuendos cargados de significado. Cada detalle celebrará la creatividad, identidad y legado de una comunidad que ha influido profundamente en la moda global.

Un paso hacia la visibilidad y la inclusión

Más allá del glamour, esta edición representa un momento de reivindicación. En palabras de Monica L. Miller: “La historia del dandismo negro ilustra cómo los hombres negros han pasado de ser estilizados como objetos de lujo durante la esclavitud a convertirse en creadores de estilo que definen tendencias globales”. Esta afirmación encapsula el espíritu de la gala: reescribir la historia a través de la moda.

El Met no solo abrirá sus puertas a las celebridades, sino también al reconocimiento de una herencia cultural que ha sido pilar de la innovación estilística por generaciones, aunque muchas veces ignorada por las grandes instituciones.

La alfombra roja podrá seguirse en vivo el 5 de mayo a partir de las 4:00 p.m. (hora de Nueva York), a través de la señal de Vogue. La conducción estará a cargo de Teyana Taylor, La La Anthony y Ego Nwodim, quienes guiarán a los espectadores por cada aparición.

