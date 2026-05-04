Heidi Klum deslumbra en la Met Gala 2026 al convertirse en una escultura viviente

La alfombra de la Met Gala 2026 se vistió una vez más de fantasía, y una de las apariciones más comentadas de la noche fue, sin duda, la de la supermodelo y presentadora Heidi Klum.

Fiel a su reputación de transformarse para la ocasión, Klum desfiló el lunes por la noche con un diseño exclusivo del artista Mike Marino, que rindió homenaje a la escultura clásica.

El vestido, confeccionado con una mezcla de látex y spandex, logró convertir a la modelo en una “escultura viviente”. De acuerdo a Variety, la ilusión óptica logró que el público percibiera cómo la piedra era tallada en tiempo real, una clara referencia a obras maestras como el “Cristo velado” de Giuseppe Sanmartino y la “Vestal velada” de Raffaele Monti.

Heidi Klum durante su paso en la Met Gala 2026.

Crédito: Photo by Evan Agostini/Invision/AP.

El tema del año

Klum no fue la única estrella en brillar en la noche más importante de la moda. Otras celebridades como Connor Storie, Anne Hathaway, Amanda Seyfried y Emma Chamberlain también desfilaron con atuendos que exploraban la relación entre el textil y la expresión artística.

El tema de este año, “La moda es arte”, está directamente vinculado a la nueva exposición del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte. Bajo la curaduría de Andrew Bolton, la muestra “Costume Art” examina “la centralidad del cuerpo vestido”, y muestra piezas de la colección del museo con prendas históricas y contemporáneas.

La exhibición estará abierta al público desde el 10 de mayo de 2026 hasta el 10 de enero de 2027.

La gala de este año está copresidida por un cuarteto de lujo: Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y la legendaria Anna Wintour, directora de Vogue.

En cuanto al comité organizador, los encargados de liderarlo son Anthony Vaccarello y Zoë Kravitz, acompañados por un diverso grupo de figuras que incluye a Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, Lisa (recién nombrada directora de contenido editorial de Vogue US), Chloe Malle, Sam Smith, Teyana Taylor, Lauren Wasser, Anna Weyant, A’ja Wilson e Yseult.

El apoyo financiero para la gala y la exposición corre por cuenta de los patrocinadores principales Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos, junto con Saint Laurent y Condé Nast.

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