Bad Bunny le pondrá voz a uno de los personajes de Toy Story 5

Pixar suma una estrella internacional a su elenco. El cantante puertorriqueño Bad Bunny pondrá voz a un nuevo personaje en “Toy Story 5”, la esperada entrega de la saga de animación que llegará a los cines el próximo 17 de junio de 2026.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, realizará un cameo especial interpretando al personaje de “Pizza con Gafas de Sol”.

Según adelantó Disney en un comunicado, este personaje se caracteriza por poseer “un aire naturalmente cool y misterioso”, y forma parte de una pequeña pero poderosa comunidad de juguetes que han sido olvidados y que conviven en una casita abandonada dentro del jardín.

Lo llamativo de su participación es que el cantante prestará su voz tanto para la versión original en inglés como para el doblaje en español.

Con este proyecto, el ganador de varios premios Grammy expande su filmografía en Hollywood tras haber participado previamente en cintas de acción como “Bullet Train” (2022) junto a Brad Pitt, la comedia “Happy Gilmore 2”(2025) y el thriller “Caught Stealing”, bajo la dirección de Darren Aronofsky.

En esta nueva aventura, dirigida por el veterano Andrew Stanton (ganador de dos premios Oscar por “WALL-E” y “Finding Nemo”), la icónica pandilla liderada por Woody, Buzz Lightyear y Jessie se enfrentará a un desafío sin precedentes para la hora del juego: la llegada de Lilypad, una tablet que cambiará la dinámica y capturará la atención de la pequeña Bonnie.

La producción está a cargo de Lindsey Collins, mientras que Randy Newman regresa para componer la banda sonora original del filme.

Seguir leyendo:

· ¿Quiénes fueron los primeros invitados de Bad Bunny en el inicio de su gira europea?

· Bad Bunny se convirtió en un hombre de la tercera edad para la Met Gala

· Spotify prepara película del show de Bad Bunny en Tokio