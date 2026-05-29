Bad Bunny es inmortalizado con su propia figura en el Museo de Cera de Madrid

El cantante Bad Bunny continúa haciendo del 2026 un año de éxitos y nuevos logros . En esta ocasión, su impacto a nivel mundial se ve inmortalizado en el tiempo a través de una figura que se exhibe en el Museo de Cera de Madrid.

La obra en cera del puertorriqueño fue develada durante una ceremonia especial que tuvo lugar el 28 de mayo, a la cual asistieron decenas de fanáticos que no dudaron en capturar el momento con fotografías y videos que rápidamente acapararon las miradas en redes sociales.

De acuerdo con las imágenes reveladas, la figura de cera de Bad Bunny viste una camisa blanca y un pantalón beige, combinado con sus característicos lentes de sol.

Sin embargo, la atención al detalle que el equipo creativo del Museo de Cera de Madrid dio a la obra se volvió el tema de conversación entre el público. Y es que esta retrata a la perfección los rasgos del famoso, incluyendo su barba, cabello y hasta los mismos tatuajes con los que cuenta.

“Se abre un nuevo capítulo en el Museo de Cera: llega Bad Bunny, el artista número uno del mundo que ha redefinido la música en español y la ha llevado a otro nivel”, destaca la publicación del recinto. “A partir de hoy, podrán cantar sus canciones, haceros fotos e inmortalizar el momento para siempre junto al artista del momento”.

Durante la presentación, se compartió que el equipo que trabajó del museo dedicó 5 meses para detallar cada uno de los rasgos del cantante, especialmente el conocido chasquido de dedos con el que fue inmortalizado para esta escultura.

La respuesta a esta nueva figura no tardó en registrarse por parte de los internautas, quienes hicieron eco del impacto que su proyecto musical ha tenido a nivel mundial. Algunos de los comentarios que registraron en la red son: “Omg, son iguales”, “Benito en Madrid por siempre”, “Wow, no puede ser más perfecto” y “Sí señorrrr, ¡de PR pa’l mundo!”, entre otros.

Bad Bunny continúa reinventándose en la escena actoral

Este no es el único logro que el boricua ha registrado durante las últimas semanas. Recientemente se confirmó que prestará su voz a un nuevo personaje en “Toy Story 5”, la esperada entrega de la saga de animación que llegará a los cines el próximo 17 de junio de 2026.

De acuerdo con un comunicado, Benito Antonio Martínez Ocasio realizará un cameo especial interpretando al personaje de “Pizza con Gafas de Sol”, personaje que forma parte de una pequeña pero poderosa comunidad de juguetes que han sido olvidados.

De esta noticia también se destaca que el intérprete de “Safaera” brindará su voz tanto para la versión original en inglés como para el doblaje en español.

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