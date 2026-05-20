Bad Bunny x Zara: así luce la colección de 150 piezas con la que el cantante celebra sus raíces

La espera terminó para los fanáticos del cantante puertorriqueño Bad Bunny; su colección cápsula “Benito Antonio” en colaboración con Zara llegará a las tiendas este 21 de mayo con una selección de 150 piezas que refleja sus raíces y estilo único.

Por medio de redes sociales se difundió el video oficial de la campaña, dirigido por STILLZ y filmado desde su natal Puerto Rico. Este combina tomas de Bad Bunny desde una isla desierta mientras porta algunas piezas de la colección y hace un repaso de otras más dentro de su maleta.

Lejos de tratarse de una línea de merchandise inspirada en su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, “Benito x ZARA” pone a disposición del público prendas de ropa inspiradas en su identidad y los lugares en Puerto Rico que lo formaron.

Además, en el clip promocional se revela que la línea incluye piezas como: trajes completos, crop tops, camisetas, sudaderas, bermudas, camisas formales y accesorios para dama y caballero como gorras y gafas.

Es así como Bad Bunny, junto al director creativo Janthony Olivera, llevan a los escaparates de Zara una nueva versión de sastrería relajada, los básicos coloridos en clave oversize, las texturas artesanales y los gráficos con carácter.

“Se trata de una colección nacida en Puerto Rico y arraigada en el mundo personal de Benito Antonio Martínez Ocasio, los lugares que lo moldearon, el instinto que lo ha guiado y la identidad que ha definido todo lo que crea“, se lee desde las redes sociales de la marca.

Bad Bunny x Zara: una alianza histórica

La unión entre el cantante puertorriqueño y la reconocida firma se remonta a febrero de 2026, cuando este lució un conjunto confeccionado a medida por Zara para su presentación histórica en el show de medio tiempo del Super Bowl, ante más de 120 millones de espectadores.

Bad Bunny en el Super Bowl 2026. Crédito: Matt Slocum | AP

Sin embargo, su alianza se extendió hasta el Museo Metropolitano de Arte para MET Gala de este año, portando un elegante traje negro que dio mucho de qué hablar gracias a su caracterización para obtener una apariencia de mayor edad.

Sería el pasado 16 de mayo cuando, finalmente, se dio a conocer la colección cápsula “Benito Antonio” a través de una visita especial del artista a la tienda Zara de Plaza Las Américas, de su natal San Juan, Puerto Rico, para una breve convivencia con sus fans.

El lanzamiento oficial de la colección de Bad Bunny se llevará a cabo este 21 de mayo desde el sitio web zara.com, así como en tiendas físicas. Esta fecha se trata de una muy especial, pues coincide con el inicio de la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” en España.

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