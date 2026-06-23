Bad Bunny y Gabriela Berlingeri fueron captados juntos en Alemania

El cantante puertorriqueño Bad Bunny y la diseñadora de joyas Gabriela Berlingeri fueron captados juntos en Alemania, lo que desató una ola de rumores sobre una posible reconciliación entre ellos.

De acuerdo con la revista Hola!, la pareja fue sorprendida por los paparazzi el pasado 17 de junio mientras caminaban por la ciudad de Düsseldorf. El paseo ocurrió en los días previos a las dos presentaciones que el intérprete de “Neverita” ofreció en el Merkur Spiel-Arena los días 20 y 21 de junio en el marco de su exitoso “Debí Tirar Más Fotos World Tour”.

A pesar del operativo de seguridad que custodiaba al cantante puertorriqueño, las cámaras lograron registrar el momento. Durante el recorrido nocturno, ambos optaron por la discreción absoluta: no hubo demostraciones públicas de afecto, besos ni caminatas tomados de la mano. En cuanto se percataron de la presencia de los fotógrafos, intentaron escabullirse rápidamente de las lentes para desaparecer de la vista pública.

Para la ocasión, Bad Bunny se dejó ver con un estilo relajado compuesto por jeans, una camiseta blanca, gorra y una chaqueta con capucha. Por su parte, Gabriela lució unos shorts blancos, una chaqueta negra de corte oversize y sandalias, en un intento por pasar desapercibida ante los reporteros gráficos.

Esta aparición confirma que Berlingeri está acompañando de cerca al artista en su travesía por Europa. Semanas antes, la diseñadora ya había dejado pistas en sus redes sociales sobre su estancia en España, coincidiendo con los 12 conciertos que Bad Bunny ofreció en Madrid y Barcelona entre mayo y junio.

En sus historias de Instagram, Gabriela compartió imágenes de la arquitectura interior y la emblemática concha de bronce en el pavimento de la Catedral de Santiago de Compostela, en Galicia, confirmando de forma implícita su presencia en el país ibérico.

Con estas recientes imágenes en Alemania, queda en evidencia que Gabriela Berlingeri sigue siendo el pilar fundamental y la compañera incondicional del “Conejo Malo” en sus momentos de mayor éxito.

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