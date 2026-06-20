Bad Bunny se convierte en el primer artista latino en recaudar 1,000 millones

El artista puertorriqueño Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino en superar la histórica cifra de $1,000 millones en recaudación con una gira de conciertos.

El hito, reportado por la revista especializada Billboard a través de sus datos de Billboard Boxcore, cobra un valor al ser una gira musical completamente en español.

Desde sus primeras presentaciones entre 2017 y 2019, pasando por el éxito de “El Último Tour del Mundo” y el “World’s Hottest Tour” en 2022, el denominado “Conejo Malo” ha demostrado una consistencia taquillera implacable. Sin embargo, fue su actual gira mundial, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, la que ha terminado por catapultarlo hacia la cúspide.

Solo este último recorrido por estadios ya perfila números extraordinarios, acumulando millones en ganancias y congregando a multitudes en plazas tan competitivas como Europa.

Recientemente, su paso por ciudades como Barcelona, Lisboa y Madrid reunió a más de 366,000 asistentes en un periodo menor a dos semanas, según Billboard.

El impacto financiero acumulado por la estrella del género urbano se traduce en aproximadamente 1,080 millones de dólares en taquilla generados a lo largo de 260 conciertos desde 2017 hasta la actualidad, sumando más de 6.4 millones de entradas vendidas a nivel global durante toda su trayectoria.

Este éxito histórico es impulsado en gran parte por la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, la cual ya ha superado los 360 millones de dólares en recaudación y vendido 2.4 millones de boletos en apenas sus primeras 41 presentaciones.

Con 15 fechas aún por registrarse antes de su clausura oficial el próximo 22 de julio en Bruselas, los analistas de la industria estiman que este tour en solitario superará los 450 millones de dólares al concluir.

Este logro masivo en las boleterías del mundo se suma a otro hito inolvidable de 2026, año en el que el artista puertorriqueño hizo historia al obtener el premio Grammy a Álbum del Año por una producción completamente en español gracias a “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

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