Jannik Sinner tampoco competirá en el Cincinnati Open

El Cincinnati Open confirmó este domingo la baja de Jannik Sinner, número uno del ranking mundial masculino, quien no participará en el Masters 1000 debido a molestias en la rodilla derecha. La ausencia del italiano se suma a la ya anunciada de Carlos Alcaraz, por lo que el torneo estadounidense se disputará sin los dos primeros jugadores del circuito.

La decisión de Sinner llega después de otra renuncia reciente en Norteamérica. El tenista de 24 años tampoco compitió en el torneo de Toronto, que comenzó esta semana, y desde su conquista de Wimbledon el mes pasado no ha vuelto a jugar un partido oficial.

El propio jugador explicó los motivos en un comunicado difundido por la organización del certamen.

“Después de consultar con mis médicos y mi equipo, tengo que anunciar que debo retirarme del torneo Masters 1000 de Cincinnati”, señaló Sinner.

"Mi rodilla derecha me ha estado dando problemas y, aunque hemos estado trabajando duro con mi equipo médico, tengo que aceptar que todavía no estoy preparado para competir. Estoy deseando volver el próximo año y ahora estoy centrado en ponerme a punto para el US Open"



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“Me ha estado molestando la rodilla derecha y, aunque hemos estado trabajando intensamente con mi equipo médico, tengo que aceptar que todavía no estoy preparado para competir”.

La baja del italiano altera de manera importante el cuadro masculino, cuyo inicio está programado para el próximo sábado.

Un torneo sin los dos grandes favoritos

Cincinnati suele representar una de las últimas grandes pruebas antes del Abierto de Estados Unidos y funciona tradicionalmente como preparación para el último Grand Slam de la temporada.

Hace dos años, Sinner conquistó precisamente ese torneo y posteriormente se proclamó campeón del US Open.

En 2025, el título en Nueva York quedó en manos de Carlos Alcaraz, que derrotó al italiano en una final de cuatro sets.

Ahora ambos llegan a la gira estadounidense con problemas físicos. Alcaraz anunció el martes que tampoco jugaría en Cincinnati debido a una lesión persistente en la muñeca, una ausencia que ya había despertado preocupación sobre su preparación para el Grand Slam.

La retirada del español había sido un golpe importante para el evento; la de Sinner termina de dejar fuera a las dos principales figuras del circuito masculino.

La mirada puesta en el US Open

Pese a la decepción por no competir, Sinner dejó claro que su objetivo inmediato es recuperarse para Nueva York.

“Estoy muy decepcionado por no poder jugar en Cincinnati y deseo a Bob (Moran) y a todo su equipo un gran torneo y mucho éxito. No veo la hora de volver el próximo año y ahora estoy concentrado en prepararme para el US Open”, afirmó.

El italiano, ganador de cinco títulos de Grand Slam, continúa persiguiendo además un objetivo histórico: completar el Grand Slam de carrera, para lo cual solo le falta conquistar Roland Garros.

Por el momento, la prioridad será superar las molestias en la rodilla y llegar en condiciones al Abierto de Estados Unidos, cuyo cuadro principal comenzará el 30 de agosto.

La organización de Cincinnati deberá afrontar esta edición sin Sinner y sin Alcaraz, una circunstancia poco habitual para un torneo de la categoría Masters 1000 y que cambia por completo el panorama competitivo en la antesala del último gran torneo del año.

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