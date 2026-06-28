Lo que consume un futbolista de élite: desde preparados de vinagre a creatina, suplementos que hacen rendir más

Los suplementos nutricionales se han vuelto esenciales para los futbolistas en su búsqueda de rendimiento físico y cognitivo, especialmente en la preparación para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Los futbolistas utilizan suplementos energéticos antes del encuentro, bebidas isotónicas durante y batidos recuperadores después del partido. Las necesidades nutricionales son tan elevadas que no se pueden satisfacer solo con la alimentación habitual.

“Hay suplementos para dar energía que se toman antes del partido, otros para hidratación que se toman durante y otros después para recuperarse”, explica en una entrevista con EFE Salud Bárbara Sánchez, presidenta de la Asociación de Dietistas-Nutricionistas de Equipos de Futbol Español (ADNEFE).

Entre los suplementos más comunes se encuentran los basados en hidratos de carbono, como geles y barritas, y la creatina, que mejora la fuerza y la potencia. Estos elementos son cruciales para optimizar tanto el rendimiento físico como la recuperación.

Prevención y tratamiento de calambres

Los futbolistas a menudo recurren a preparados de vinagre para tratar calambres, aunque su uso no previene lesiones y debe manejarse con cuidado. Estos suplementos alivian momentáneamente el dolor sin abordar la causa subyacente.

A la pregunta de si es habitual el uso de suplementos en los futbolistas de élite, Sánchez recalca que sí.

“Es muy habitual en deportistas de élite, en todas las disciplinas; incluso en deportistas amateur, se utilizan en el día a día”.

Es probable que la creatina sea el suplemento más utilizado en todos los deportes y también en el futbol. No es algo que se use específicamente para el partido, sino que es algo que se toma todos los días. Los futbolistas lo toman durante 10 o 11 meses al año. Sirve para mejorar la fuerza y la potencia, además de ayudar a la recuperación muscular y a nivel cognitivo.

También se vienen utilizando desde hace años los suplementos en base a vinagre. Algo que no es tan novedoso, lo que pasa es que cuando se dan estos eventos internacionales, la gente se fija más. También fue noticia Carlos Alcaraz en tenis, que también lo tomaba durante los partidos, recuerda EFE.

Realmente, lo que estás tomando es algo muy ácido, también los hay a base de wasabi, incluso a base de mostaza, y es una respuesta neuronal a los calambres musculares. Si tomas algo muy fuerte, en ese momento se rompe esa conexión neuronal, esa sobreexcitación de las neuronas motoras, y lo que conseguimos es que pare ese calambre y eso es muy rápido.

A todo esto, es esencial utilizar suplementos que estén respaldados por evidencia científica. La incomprensión en torno a su uso puede conllevar efectos secundarios, lo que subraya la importancia de la orientación profesional de un nutricionista deportivo.

¿Qué hay de las pausas de hidratación?

La pausa de hidratación se hace en todas las ligas, se hace en España desde hace mucho tiempo, en los meses de verano, puntualiza EFE. Esto porque realmente estar 45 minutos a una alta temperatura o en un clima con mucha humedad, mucho calor, puede ser perjudicial para los jugadores.

Así que la hidratación es sumamente importante, y se ha empezado a reconocer con fuerza.

La pausa de hidratación en el Mundial de Futbol 2026, sobre el minuto 20-22, se hace como un descanso de un minuto rápido para que los jugadores que están más alejados del banquillo se puedan acercar, echarse agua por encima, rehidratarse y tomar esta bebida isotónica.

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