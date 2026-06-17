Riesgos para la salud que conlleva la práctica de artes marciales mixtas

La reciente pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje, celebrada en la Casa Blanca, sede del gobierno de Estados Unidos, marcó la primera derrota en la carrera del luchador español. A pesar de la intensa competencia y sus esfuerzos por continuar, la decisión de detener el combate fue tomada por su hermano tras recibir recomendaciones médicas debido a la severidad de las lesiones.

Las fracturas, como la orbital que sufrió Topuria, son comunes en el mundo de las artes marciales mixtas. Si bien muchos tipos de fracturas, como las nasales, no requieren cirugía, otras pueden complicarse y necesitar intervención quirúrgica.

Este tipo de fracturas, como afectan al cráneo, no requieren inmovilización, puesto que en esa parte del cuerpo los únicos huesos que se mueven son los de la mandíbula, explica a EFE Salud José Manuel Argüello, especialista del Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Clínica Universidad de Navarra (España).

Además, lesiones menos visibles, como las fracturas en manos y antebrazos, son frecuentes.

Impacto en la salud mental

El impacto cerebral es una preocupación significativa producida por los golpes a la cabeza. Según expertos, los golpes repetidos al cráneo pueden llevar a condiciones como la encefalopatía traumática crónica, asociada a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Este riesgo se amplifica con el fenómeno del “segundo golpe”, donde un atleta ya aturdido recibe un nuevo impacto.

“Hay mucho riesgo de que se produzca una conmoción mucho más grave”, destaca el también miembro de la Sociedad Española de Neurología, quien apunta que la manifestación clínica de una lesión cerebral dependerá de la parte de este órgano afectada.

Cerebro humano. Crédito: EPA/Stephanie Lecocq | EFE

Cuestionable futuro de los luchadores

Las secuelas de las lesiones en las artes marciales mixtas no son solo físicas. Con un riesgo elevado de daño cerebral y complicaciones de salud a largo plazo, la comunidad médica advierte sobre la necesidad de una mayor conciencia y protocolos de salud.

La carrera de luchadores como Topuria resalta la delgada línea entre el deporte y el peligro para la salud.

Síntomas de una fractura orbitofacial

Los síntomas iniciales de una fractura orbitofacial incluyen principalmente inflamación y hematomas alrededor del ojo, dolor intenso en la zona de la fractura (especialmente en la mejilla al abrir la boca o masticar), visión doble, disminuida o borrosa, y dificultad para mover el ojo hacia arriba, abajo o los lados.

También es común la presencia de entumecimiento en la mejilla, el labio superior o los dientes superiores del mismo lado del ojo lesionado, debido al traumatismo nervioso causado por la fractura, junto con deformación de la mejilla o la frente y una posición anormal del ojo, que puede abultarse o hundirse.

El tratamiento depende de la gravedad de la lesión. En casos de fracturas menores sin atrapamiento muscular ni hundimiento ocular notable, se puede aplicar un tratamiento conservador con reposo, aplicación de hielo, analgésicos y seguimiento cercano por un especialista. La cirugía reconstructiva, que normalmente se realiza bajo anestesia general, se considera necesaria cuando hay visión doble persistente durante siete días o más, atrapamiento muscular evidenciado en radiografías, desplazamiento óseo significativo (más de tres milímetros del lugar original), enoftalmos (hundimiento ocular), o cuando la fractura provoca trastornos funcionales o estéticos graves.

La cirugía puede implicar la liberación de músculos atrapados y la reconstrucción de la pared orbital con materiales sintéticos, y el malestar postoperatorio se minimiza con medicamentos y tratamiento antiinflamatorio. Es fundamental que la evaluación y la cirugía, si es necesaria, sean realizadas por un cirujano oculoplástico especializado. La recuperación puede variar de semanas a meses, y es esencial un seguimiento continuo con un oftalmólogo para controlar la recuperación y tratar cualquier complicación, incluyendo posible rehabilitación con terapia visual para la visión doble y ejercicios específicos para mejorar la movilidad ocular.

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