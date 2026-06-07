¡No más entrenamientos de hombres! FIFA lanza proyecto para mejorar la salud y rendimiento de las atletas femeninas

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) ha puesto en marcha un proyecto centrado en la salud y rendimiento de las mujeres en el futbol. Este avance busca abordar la falta de información e investigación sobre las necesidades específicas de las atletas femeninas.

El proyecto incluye módulos en línea que cubren 13 temas críticos, entre los cuales destacan embarazo y fertilidad, nutrición y recuperación.

Estos módulos son el resultado de investigaciones y datos revisados por pares, evidenciando el escaso enfoque en la ciencia del deporte femenino, que actualmente representa solo el 6% de la investigación en este campo.

De acuerdo con evidencia, a menudo se entrena a las mujeres con métodos desarrollados para atletas masculinos debido a la falta de información disponible sobre cómo optimizar su rendimiento, recoge Associated Press (AP).

Capacitación integral

Más allá de los atletas, la FIFA busca capacitar a entrenadores, administradores y personal de apoyo en todos los niveles del deporte. La iniciativa también tiene como objetivo normalizar el lenguaje y combatir los tabúes relacionados con la salud de las mujeres.

Sarai Bareman, directora de futbol femenino, destacó la importancia de la iniciativa. Afirmó que su objetivo es “optimizar la salud, el bienestar y el rendimiento de cada futbolista”, garantizando que las jugadoras reciban el apoyo necesario conforme a sus necesidades específicas.

Esta nueva estrategia se basa en un proyecto piloto realizado antes de la Copa Mundial Femenina de 2023.

Diferencias anatómicas, hormonales y de fuerza

No se puede entrenar igual a una atleta femenina que a una masculina porque sus cuerpos tienen diferencias fisiológicas, hormonales y anatómicas clave que afectan cómo responden al entrenamiento, se recuperan y se lesionan.

Hormonas . Las mujeres deben adaptar la intensidad según la fase del ciclo; el hierro y la recuperación son críticos.

. Las mujeres deben adaptar la intensidad según la fase del ciclo; el hierro y la recuperación son críticos. Fuerza y masa muscular . Mujeres: Tienen menor masa muscular y fuerza (30% menos que hombres equivalentes). Los hombres pueden manejar más intensidad de fuerza, mientras que las mujeres requieren más trabajo de potencia progresiva.

. Mujeres: Tienen menor masa muscular y fuerza (30% menos que hombres equivalentes). Los hombres pueden manejar más intensidad de fuerza, mientras que las mujeres requieren más trabajo de potencia progresiva. Metabolismo de energía . Las mujeres metabolizan más grasas y menos carbohidratos. La nutrición y el timing de carbohidratos deben diferir.

. Las mujeres metabolizan más grasas y menos carbohidratos. La nutrición y el timing de carbohidratos deben diferir. Anatomía . Mujeres: Pelvis más amplia, centro de gravedad más bajo, huesos menos densos. Las mujeres necesitan más ejercicios de propiocepción para prevenir lesiones de tobillo/rodilla.

. Mujeres: Pelvis más amplia, centro de gravedad más bajo, huesos menos densos. Las mujeres necesitan más ejercicios de propiocepción para prevenir lesiones de tobillo/rodilla. Laxitud muscular . Las mujeres tienen hiperlaxitud (tejido más flexible), por lo cual presentan mayor riesgo de lesiones. Deben priorizar el fortalecimiento articular.

. Las mujeres tienen hiperlaxitud (tejido más flexible), por lo cual presentan mayor riesgo de lesiones. Deben priorizar el fortalecimiento articular. Recuperación. Los hombres tienen una recuperación más rápida en fuerza, mientras que las mujeres dan una respuesta distinta al descanso y estrés. Las féminas deben estimar una planificación de descanso, considerando el ciclo menstrual.

Qué significa esto en términos prácticos.

Hombres : Deben vigilar el exceso de intensidad y rigidez muscular.

: Deben vigilar el exceso de intensidad y rigidez muscular. Mujeres : Deben atender su ciclo menstrual, nivel de hierro y suelo pélvico; prefieren clases colectivas por mayor motivación grupal.

: Deben atender su ciclo menstrual, nivel de hierro y suelo pélvico; prefieren clases colectivas por mayor motivación grupal. Ejercicio de impacto : Más conveniente para mujeres para mantener huesos fuertes.

: Más conveniente para mujeres para mantener huesos fuertes. Propiocepción: Más recomendado en mujeres para fortalecer articulaciones.

Ignorar estas diferencias puede causar lesiones o frustración; entenderlas abre la puerta a un entrenamiento más eficiente y saludable. Los principios básicos (volumen, intensidad, descanso, alimentación) son iguales, pero los caminos para llegar difieren.

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