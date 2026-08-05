Se prolonga la ausencia de Carlos Alcaraz, quien no jugará en Cincinnati

La gira norteamericana sobre pista dura perderá a una de sus principales figuras. Carlos Alcaraz no participará en el Masters 1000 de Cincinnati, torneo programado del 13 al 23 de agosto, debido a los problemas de muñeca que lo mantienen alejado de la competición desde abril.

El anuncio fue realizado por la organización del certamen, que confirmó la baja del español mediante un comunicado oficial.

“Sabemos que Carlos está haciendo todo lo posible para volver a competir en torneos lo antes posible”, señaló el director del torneo, Bob Moran. “Le deseamos una pronta recuperación y esperamos darle la bienvenida de nuevo a Cincinnati en el futuro”.

La ausencia en Cincinnati se suma a la ya anunciada para el Masters 1000 de Montreal, por lo que Alcaraz continúa sin fecha confirmada de regreso al circuito.

El último partido oficial del español se disputó el 14 de abril, cuando venció al finlandés Otto Virtanen por 6-4 y 6-2 en los dieciseisavos de final del Torneo Conde de Godó.

Carlos Alcaraz has withdrawn from the Cincinnati Open.



Wishing all the best to our 2025 champion in his recovery process. Can’t wait to welcome you next year! ?? pic.twitter.com/Ls1PCFtCfk — Cincinnati Open (@CincyTennis) August 4, 2026

Cuatro meses fuera y preparación interrumpida

Durante los últimos días habían aparecido señales que apuntaban a una posible reaparición en Cincinnati. Alcaraz fue visto entrenando al aire libre en Murcia junto a Pablo Martínez, jugador ubicado en el puesto 620 del ranking, en una sesión realizada en el Club Arena de Alicante y seguida por numerosos aficionados.

Sin embargo, la evolución de la lesión no ha sido suficiente para competir en el torneo que debía servir como preparación para el tramo final de la temporada.

La inactividad del español se acerca ya a los cuatro meses y le ha impedido disputar varias citas importantes del calendario. Entre los torneos ausentes figuran los Masters 1000 de Madrid y Roma, Roland Garros y Wimbledon.

Pese a este largo periodo sin competir, Alcaraz continúa situado en el número 2 del ranking mundial.

Incertidumbre de cara al US Open

La nueva renuncia incrementa las dudas sobre su presencia en el US Open. Cincinnati era considerado el principal ensayo competitivo antes del último Grand Slam de la temporada, por lo que su baja complica el escenario.

El hecho de que el US Open se dispute al mejor de cinco sets alimenta las interrogantes sobre el momento en que el español podrá regresar a la competición oficial.

El comunicado del torneo de Cincinnati también expresó su deseo de volver a contar con el jugador en futuras ediciones y recordó su condición de campeón del certamen en 2025.

Mientras tanto, el entorno de Alcaraz mantiene como prioridad la recuperación completa de la muñeca derecha antes de fijar un calendario de regreso. La prolongación de la baja mantiene al tenis mundial pendiente de la evolución física del español, cuya última aparición oficial continúa siendo la del pasado abril en Barcelona.

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