Serena y Venus Williams volverán a jugar dobles juntas en Cincinnati tras cuatro años de espera

Las hermanas Williams volverán a unir fuerzas en el circuito profesional. Serena Williams y Venus Williams recibieron una wild card para disputar el cuadro de dobles femenino del WTA 1000 de Cincinnati, donde volverán a competir como pareja por primera vez en casi cuatro años.

El torneo, que se disputará del 13 al 23 de agosto, confirmó además que Serena Williams también recibió una invitación para participar en el cuadro individual, reforzando así su esperado regreso a la competencia.

The dream team is back ?



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La última vez que Serena Williams y Venus Williams jugaron juntas en la modalidad de dobles fue durante el US Open 2022, cuando fueron eliminadas en la primera ronda.

A lo largo de su exitosa trayectoria como dupla conquistaron 14 títulos de Grand Slam y tres medallas de oro olímpicas, además de completar el Golden Grand Slam, logro reservado para quienes ganan los cuatro torneos de Grand Slam y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos.

Durante la década de los 2000, las estadounidenses dominaron el circuito femenino y se consolidaron como una de las parejas más exitosas en la historia del tenis.

Cincinnati será un torneo especial para las hermanas Williams

La edición 2026 del WTA 1000 de Cincinnati tendrá un significado especial para las dos campeonas, ya que será la primera vez que disputen juntas el cuadro de dobles femenino en este torneo.

El regreso de la dupla ha generado gran expectativa entre los aficionados, quienes volverán a ver en acción a dos de las máximas figuras que ha dado el tenis femenino.

Serena Williams continúa su regreso al circuito profesional

El torneo de Cincinnati representará un nuevo paso en el regreso de Serena Williams, quien volvió a competir el pasado mes de junio tras permanecer casi cuatro años alejada de las canchas.

La estadounidense reapareció durante la gira sobre césped y participó en varios torneos, incluido Wimbledon, en una de las vueltas más esperadas del tenis mundial.

Por su parte, Venus Williams ha mantenido actividad de manera intermitente en los últimos años, aunque sin los resultados que la llevaron a dominar el circuito en la etapa más exitosa de su carrera.

Los impresionantes números de Serena y Venus Williams

Además de su legado como pareja, las hermanas Williams construyeron carreras individuales extraordinarias.

Entre ambas suman 30 títulos de Grand Slam en la modalidad de singles, de los cuales 23 pertenecen a Serena Williams, quien se convirtió en una de las máximas ganadoras de la era abierta. Tanto Serena como Venus Williams también alcanzaron el número 1 del ranking de la WTA, consolidando un legado que marcó una época en el tenis femenino.

Su reencuentro en el WTA 1000 de Cincinnati promete convertirse en uno de los principales atractivos del torneo y en una oportunidad para volver a disfrutar de una de las duplas más emblemáticas del deporte.

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