Venus Williams cae en la primera ronda en Auckland y enciende las dudas antes del Abierto de Australia

La derrota de Venus Williams fue uno de los grandes focos del torneo de Auckland, escenario que marcó el final anticipado de la participación de la veterana estadounidense, superada en primera ronda por la polaca Magda Linette. El resultado dejó al certamen neozelandés sin una de sus figuras más emblemáticas y abrió interrogantes sobre el futuro inmediato de la siete veces campeona de Grand Slam.

Venus Williams, eliminada en su debut en Auckland

La exnúmero uno del mundo, hoy ubicada en el puesto 582 del ranking WTA, perdió ante Linette por 6-4, 4-6 y 6-2, tras dos horas y cuarto de juego. A sus 45 años, Venus Williams no logró sostener el ritmo en el set decisivo y se despidió prematuramente del torneo individual, en el que disputaba su primer partido desde su eliminación en agosto pasado en el Abierto de Estados Unidos.

Forcing a third set in Auckland! @Venuseswilliams takes the second set 6-4 over Linette. #ASBClassic26 pic.twitter.com/x4edeTOG77 — wta (@WTA) January 6, 2026

La estadounidense, una de las figuras más influyentes en la historia del tenis femenino, ya había quedado fuera el lunes del cuadro de dobles junto a la ucraniana Elina Svitolina, completando una semana difícil en Nueva Zelanda.

Un regreso marcado por la exigencia física

El partido ante Linette mostró destellos del talento y la potencia que caracterizaron a Williams durante décadas, pero también evidenció las dificultades físicas propias de su regreso a la alta competencia. El encuentro fue intenso y disputado, aunque la polaca terminó imponiéndose con mayor solidez en el tramo final.

Pese a la eliminación, Venus Williams mantiene su hoja de ruta intacta y apunta ahora al Abierto de Australia, torneo que históricamente se le ha resistido y al que accedió gracias a una invitación de la organización.

Venus Williams walks off the court in Auckland to a standing ovation.



Big, bright smile even in defeat.



She’s been playing professional tennis for more than 30 years… and she continues to do it with grace.



🥹



pic.twitter.com/E7PAXBMrpq — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 6, 2026

Camino a Melbourne: un nuevo desafío histórico

La jugadora de Florida disputará en Melbourne su Grand Slam número 98, regresando al certamen cuatro años después. Antes de viajar a Australia, Venus competirá en Hobart, donde busca ritmo de competencia y confianza.

De concretarse su participación, se convertirá en la jugadora de mayor edad en la historia en disputar el Abierto de Australia, un nuevo hito para una carrera legendaria que sigue desafiando el paso del tiempo.

Linette avanza y espera rival en segunda ronda

Tras eliminar a Venus Williams, Magda Linette avanzó a la segunda ronda del torneo de Auckland, donde se medirá ante la italiana Elisabetta Cocciaretto, vencedora de la estadounidense Alycia Parks por 6-2 y 7-5.

Mientras el certamen continúa con nuevas protagonistas, la temprana salida de Venus Williams deja una de las noticias más comentadas del inicio de temporada y mantiene la atención puesta en su próxima aparición en el tenis internacional.

