Mexicanos se sobreponen a redadas y desfilan en Los Ángeles con alegría y orgullo

En el contexto de una crítica situación en Estados Unidos por la detención y deportación reciente de unos 271,000 mexicanos, decenas de miles de personas se unieron este domingo para ser parte de la 80a. edición del Desfile del Día de Independencia de México en el Este de Los Ángeles y el 95 aniversario de fundación del Comité Mexicano Cívico Patriótico. Se trata del desfile de su tipo más grande fuera del país azteca.

“Sí, una celebración importante en un contexto difícil e incierto que nos recuerda la importancia de las instituciones”, valoró el cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez. “Aquí estamos porque yo creo que esto da muestra de que cada generación es responsable de transmitirle a la siguiente el orgullo por su cultura y su tradición”.

Desde la intersección de la avenida Mednik y el bulevar César Chávez, en el Este de Los Ángeles, se vivió un domingo de música, fiesta y cultura, celebrándose los grandes aportes de los aproximadamente 1.2 millones de residentes de ascendencia mexicana en la ciudad, mientras que el área metropolitana de Los Ángeles alberga a aproximadamente 4.4 millones de residentes con raíces mexicanas.

Niña con vestido típico del estado de Tlaxcala. El colorido en el tradicional desfile anual fue ilimitado, como siempre. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

El diplomático dijo a La Opinión que esos millones de personas de origen mexicano constituyen el vínculo más importante entre México y Estados Unidos, mucho más que el comercio y las inversiones de ambas naciones. “Esos 4 millones de personas son parte del tejido social y contribuyen con su trabajo a la prosperidad de todos”, enfatizó González.

Realizada en temperaturas de 82 a 84 grados, la fiesta de los mexicanos fue galardonada por la presencia de dos grandes mariscales: Dasahev López Saavedra, mejor conocido como El Dasa, un cantante mexicano de la ciudad de Hermosillo, Sonora, que ha sido nominado a dos Premios Grammy Latino, e Hilda Solís, la presidenta de la Junta de Supervisores de Los Ángeles, cuyo padre, Raúl Solís, es originario de Veracruz.

El cantante Dasahev López Saavedra, mejor conocido como El Dasa, fue uno de los mariscales del 80 Desfile de la Independencia de México en el Este de Los Ángeles. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“¡Falta la música!”, se quejó El Dasa mientras iba a bordo de un auto convertible al comienzo del desfile y, tras haber desviado la mirada hacia un espectador que sostenía una gran bandera de México, dijo a La Opinión: “Hermano, eso es lo que somos y representamos en el mundo”.

Aquel espectador era Saúl Ángel, de 62 años, nacido en Puebla, quien emigró a Estados Unidos cuando apenas tenía 17. “Tener esta bandera de México es un orgullo; representa la dicha de haber nacido en un país precioso, aunque acá [en Estados Unidos] estemos buscando una mejor vida, porque allá los gobiernos anteriores eran muy corruptos y no había posibilidad de salir de la pobreza”.

También hubo lucha libre: ‘Cholo de Tijuana’ somete a ‘Don Caliente’ dentro del ring montado en la feria del Desfile de Independencia de México. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Critican a concejal Padilla

La supervisora Solís sostuvo que la celebración del evento resultaba “muy especial” porque desde junio de 2025 “nuestras familias en el Este de Los Ángeles han pasado por momentos muy difíciles. Muchas todavía están trabajando para recuperarse. Pero está comunidad es muy fuerte. Cuando hay momentos difíciles nos ayudamos, nos apoyamos y seguimos adelante todos junto”, dijo.

Su referencia era a las operaciones masivas de control migratorio y las redadas de ICE, que tuvieron un fuerte impacto en East Los Angeles y en toda la región del sur de California a partir de junio de 2025.

El patrón de abusos, crueldad, discriminación y odio sentó las bases para la repetición de detenciones, arrestos y deportaciones de personas en todo el país. Los agentes de ICE se centraron en espacios públicos, lugares de trabajo como lavaderos de autos, áreas de vendedores ambulantes y estacionamientos de The Home Depot, el mismo patrocinador de la ceremonia de “El Grito” de este martes en la alcaldía de Los Ángeles.

Los charros montando elegantes caballos adornaron el siempre vistoso desfile mexicano por las calles de Los Ángeles. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Es una burla que la concejal Imelda Padilla (Distrito 6 de Los Ángeles) haya aceptado el patrocinio de Home Depot, sabiendo que en sus tiendas es donde han maltratado como animales a nuestros paisanos”, comentó la señora Ernestina Morales, quien llegó del Valle de San Fernando a vivir el Desfile de Independencia. “Nos da a entender que a ella le gusta jugar con Dios y con el diablo”.

En los primeros cinco meses de 2026, aproximadamente 75,750 mexicanos fueron deportados y, de acuerdo con reportes oficiales, México ha recibido a más de 271,000 connacionales que han sido repatriados por vía aérea y terrestre. Esta última cifra incluye a los 2,300 mexicanos que fueron deportados a Guatemala y luego fueron retornados a México.

El colorido y tradicional desfile, realizado en su 80a. edición, contó con un grupo de reinas de belleza mexicanas. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Bass y Raman con los mexicanos

Presente en la ceremonia de apertura del desfile, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se congratuló “porque ha sido un placer acompañarlos durante los últimos años, recorrer la comunidad y ver a todos celebrando esta fecha el Día de la Independencia de México y el 80 aniversario del Desfile del Día de la Independencia de México en East LA”.

La alcaldesa recordó: “Lo que vivimos el año pasado con los ataques a las comunidades inmigrantes de nuestra ciudad… Me siento orgullosa de nuestra ciudad porque nos mantuvimos unidos, luchamos y dejamos claro que nadie podrá dividirnos”.

Y añadió: “Entendemos que nuestras comunidades han dado forma a Los Ángeles y que nuestra cultura se entrelaza con la de nuestros vecinos. Sabemos que son tiempos en los que nuestras comunidades se sienten inseguras, pero quiero asegurarles que siempre permaneceremos unidos. Como su alcaldesa, siempre lucharé contra cualquiera que intente dividirnos”.

Nithya Raman, concejala y candidata a la alcaldía de Los Ángeles, se unió a la celebración mexicana en el Este de L.A. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Haciendo campaña para la alcaldía entre la gente y auxiliada por mujeres voluntarias, la concejal Nithya Raman declaró a La Opinión: “Me emociona celebrar el Día de la Independencia de México con tanta gente entusiasmada y recordar a todos que la comunidad mexicana es el corazón de Los Ángeles”.

Raman agregó: “Yo misma soy inmigrante en Estados Unidos, así que creo que los mexicoamericanos llegaron a este país para construirlo, para hacer realidad sus sueños. Esto es el sueño americano. Lo que vemos hoy aquí: familias que llegaron, construyeron sus vidas y están criando a sus familias. ¡Esto es el sueño americano, y qué bendición formar parte de ello!”.

Miguel González, acompañado de su hija Emi Lovera, no paró de gritar con mucho orgullo “¡Viva México, cabrones!” durante el desfile.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“¡Que viva México, cabrones!”

Sentado en la esquina de las avenidas César Chávez y Kern, Miguel González no se cansaba de gritar “¡Viva México, cabrones!”. A su lado se reía solamente su hija Emi Lovera.

“¡Ese es el grito icónico de México! ¿a poco no lo sabía? Para muchos, siempre es un orgullo gritarlo, y más cuando estamos en Estados Unidos”, manifestó.

Coincidió con su apreciación Misael Ruiz, un poblano de 41 años acompañado de su esposa, a quien llamaba “mi novia”. “¡Ay, hijo de la chingada, ahora sí me van a divorciar!”, bromeó y soltó una sonora carcajada. “No se crea, estamos muy contentos de ver el desfile”. Era tal la alegría de Misael que hasta se puso a bailar en la calle con los danzantes Chinelos del estado de Hidalgo.

Chinelos de Hidalgo portan la bandera. Representan a mexicanos que se cubrían el rostro y se burlaban de las clases altas y de los colonizadores españoles. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

En el desfile, representantes de federaciones de clubes de numerosos estados de la República Mexicana y sus familias viajaron en carrozas y mostraron el arte, la música, los bailables típicos y el folclore que los caracteriza.

El grupo ‘Nuestro Nivel’, en representación del estado de Sonora, interpretó la pegajosa música de Los Tucanes de Tijuana con ‘La Chona’. “¡Arriba, Sonora!”, se oyó decir al cantante Bernardo Gómez.

Bernardo Gómez, liderando al grupo ‘Nuestro Nivel’, interpretó música pegajosa para bailar: “¡Arriba, Sonora!”, se le oyó decir.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Y apostada en una banqueta, Lupe Herrera, procedente de San Luis, en Arizona, no se cansó de aplaudir a los equipos ecuestres mientras ondeaba su bandera tricolor. “Hay que levantar esta bandera para enseñarle a todo el mundo que los mexicanos somos los mejores y que nos vamos a defender juntos de los ataques migratorios”, dijo.