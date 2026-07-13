El histórico Diego Forlán asumirá la dirección técnica de Uruguay tras la salida de Bielsa

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) avanza en la reestructuración de sus selecciones tras la salida de Marcelo Bielsa y tiene a Diego Forlán como principal protagonista del nuevo proyecto inmediato. El exdelantero de la Celeste mantiene conversaciones con los dirigentes para incorporarse al trabajo de las selecciones nacionales, inicialmente al frente del equipo Sub-20 y con la posibilidad de dirigir de forma provisional a la selección absoluta.

El cambio llega después de un Mundial en el que Uruguay no alcanzó las expectativas deportivas, un resultado que marcó el final del ciclo de Bielsa al frente del combinado nacional.

Según confirmó el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, ya se produjeron varios contactos con el histórico goleador uruguayo y el objetivo es integrarlo cuanto antes a la estructura deportiva de la federación.

La propuesta contempla que Forlán dirija a la selección Sub-20 durante el próximo Mundial juvenil, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán, además de asumir los compromisos de la selección mayor hasta marzo de 2027.

“Tenemos la oportunidad de incorporarlo, en este caso, a la Selección Sub-20. Tener a Diego adentro del complejo, con el bagaje que tiene, habiendo jugado en los mejores equipos del mundo, habiendo estado expuesto a todo tipo de metodología, teniendo la propia, siendo jugador de Selección y con experiencia como técnico de Primera División… creo que era una linda oportunidad. Está entusiasmado”, explicó Alonso en declaraciones al canal Teledoce.

De acuerdo con Ignacio Alonso, Presidente de la AUF, Diego Forlán asumiría el cargo de la Selección Sub-20 de Uruguay y se haría cargo de los próximos juegos de la Selección mayor.????



"Si se llega a un acuerdo con Diego Forlán en las próximas horas, será el entrenador de la? pic.twitter.com/5A6c7A8lhi — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 13, 2026

El dirigente aclaró que todavía quedan aspectos conceptuales y económicos por resolver antes de cerrar definitivamente el acuerdo.

La AUF mantiene abierta la búsqueda del técnico definitivo

Aunque el plan inmediato apunta a que Forlán asuma funciones tanto en la Sub-20 como en la selección absoluta de manera transitoria, la AUF no descarta que su continuidad dependa del rendimiento obtenido durante ese período.

“Estamos contratando un Sub-20, que va a hacer los partidos de la mayor. Después la realidad irá diciendo por dónde vienen las evaluaciones“, señaló Alonso.

Mientras tanto, en Uruguay sostienen que Marcelo Broli continúa siendo el principal candidato para asumir definitivamente la dirección técnica de la selección mayor. El entrenador, campeón del mundo Sub-20 en 2023, ya mantuvo conversaciones con la AUF, aunque las primeras negociaciones no llegaron a un acuerdo.

La situación recuerda el proceso vivido por Lionel Scaloni en Argentina tras el Mundial de Rusia 2018. En aquel momento comenzó como entrenador interino, dirigió un torneo juvenil en La Alcudia y posteriormente se hizo cargo de los primeros amistosos de la selección absoluta junto a Pablo Aimar y Walter Samuel, hasta consolidarse como seleccionador permanente.

En el caso de Forlán, su experiencia como entrenador comenzó en 2020 con Peñarol. Durante ocho meses dirigió once encuentros entre el Torneo Apertura y la Copa Libertadores, con un balance de cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas. Su equipo marcó 12 goles y recibió la misma cantidad.

En aquella etapa trabajó con futbolistas que actualmente forman parte o han estado vinculados a la selección uruguaya, entre ellos Facundo Pellistri, Joaquín Piquerez, Facundo Torres y Agustín Álvarez Martínez.

Posteriormente pasó a Atenas de San Carlos, donde permaneció entre marzo y septiembre de 2021. Allí dirigió doce partidos, con cuatro triunfos, cinco empates y tres derrotas, además de registrar 16 goles a favor y ocho en contra. Su ciclo concluyó por diferencias con el grupo que administraba la sociedad anónima deportiva del club.

Desde entonces no volvió a dirigir a nivel profesional. En 2022 presentó un proyecto para hacerse cargo de Durazno Fútbol Club, institución que posteriormente se refundó como DFC antes de recuperar en 2026 su denominación original para competir nuevamente en la Primera División Amateur.

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