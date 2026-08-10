Diego Forlán no descarta nueva convocatoria de Luis Suárez a la selección de Uruguay

El futuro de Luis Suárez en la selección uruguaya volvió a instalarse en el centro del debate apenas horas después de la primera conferencia de prensa de Diego Forlán como técnico interino de la Celeste. El exdelantero dejó abierta la posibilidad de convocar nuevamente al máximo goleador histórico del combinado nacional y destacó que el atacante mantiene intacta su capacidad para marcar diferencias.

La declaración de Forlán llegó en un momento particular para Uruguay, que atraviesa una transición en el banquillo y busca definir el rumbo de la selección absoluta.

Consultado sobre un eventual regreso del futbolista de Inter Miami, el entrenador respondió sin cerrar ninguna puerta.

“Tengo un cariño enorme por Luis. Tenemos mucha confianza. Si él está seleccionable, es uruguayo. Tener un jugador como Luis, con experiencia, tiene gol y lo sigue demostrando todos los fines de semana que juega, ¿por qué no?”.

"TENGO UN CARIÑO ENORME POR LUIS SUÁREZ. SI ÉL ESTÁ SELECCIONABLE, ¿POR QUÉ NO?"



Diego Forlán, sobre un posible regreso del Pistolero a la Selección Uruguaya. pic.twitter.com/lHwDrQBF70 — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) August 10, 2026

Forlán insistió además en el peso que sigue teniendo Suárez dentro del fútbol uruguayo. “Nadie va a discutir lo que es Luis”, afirmó.

Una despedida que quizá no sea definitiva

Suárez, de 39 años, se despidió oficialmente de la selección en septiembre de 2024 tras un empate sin goles ante Paraguay por las eliminatorias mundialistas.

Aquel encuentro parecía marcar el cierre definitivo de su etapa internacional, pero el propio delantero volvió a abrir la puerta meses después.

El 1 de abril de este año aseguró que “jamás le diría que no a la selección” en caso de ser requerido nuevamente.

Diego Forlán fue presentado oficialmente como técnico de Selecciones ? pic.twitter.com/ExkgLAIcOE — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 10, 2026

La última etapa de Suárez con la Celeste estuvo marcada por tensiones con el entonces seleccionador Marcelo Bielsa. El delantero cuestionó públicamente al técnico argentino y lo responsabilizó de deteriorar el ambiente dentro del plantel.

Bielsa tampoco lo incluyó en la convocatoria para disputar el Mundial de Norteamérica, decisión que terminó por apartarlo de la competencia internacional.

El legado de un histórico

Con 69 goles en 143 partidos, Suárez continúa siendo el máximo goleador de la historia de Uruguay.

Su trayectoria mundialista incluye cuatro ediciones consecutivas: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, además de un total de 16 encuentros disputados en Copas del Mundo.

La eventual posibilidad de un regreso dependerá ahora de las decisiones deportivas que adopte Forlán durante su gestión interina.

El nuevo seleccionador también dirige a la selección sub-20 y asumió temporalmente la conducción de la absoluta, por lo que sus primeras declaraciones fueron observadas con especial atención en Uruguay.

Por el momento no existe una convocatoria confirmada para Suárez, pero el mensaje de Forlán dejó claro que el histórico delantero no está descartado y que su experiencia y capacidad goleadora siguen siendo valoradas dentro del entorno de la Celeste.

Sigue leyendo:

· Terremoto paraliza Colombia y el deporte no es la excepción: partidos de fútbol se posponen

· Betis, Atlético de Madrid y Real Madrid se solidarizan con Colombia tras el terremoto

· Volvió el gigante de Concacaf: México se consagró bicampeona sub-20 tras vencer a Estados Unidos