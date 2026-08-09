Volvió el gigante de Concacaf: México se consagró bicampeona sub-20 tras vencer a Estados Unidos

LaSelección Mexicana sub-20 volvió a imponerse en el principal torneo juvenil de la región y confirmó su dominio continental al derrotar 2-0 a Estados Unidos en la final disputada este domingo en el Estadio Azteca. El triunfo le permitió conservar el título obtenido en 2024 y alcanzar su campeonato número 15 en la historia de la competición.

#Sub20 | ¡B I C A M P E O N E S! ?



¡Incondicionales, una vez más nos quedamos con el Campeonato Concacaf Sub-20! ?



Cerramos nuestra participación con el trofeo de la zona, el boleto al Mundial y la clasificación a JJ.OO. ?#ProyectoSelecciones ? pic.twitter.com/MLzenGg9Dl — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 10, 2026

El protagonista absoluto de la noche fue Cristóbal Alfaro, autor de los dos goles del encuentro.

México ya había asegurado previamente su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y a la Copa Mundial sub-20 del próximo año, por lo que el título representó el cierre perfecto de un torneo en el que terminó invicto.

La final comenzó con un equipo mexicano decidido a tomar la iniciativa. Apenas en el minuto 3, Hugo Camberos generó la primera ocasión clara tras ingresar al área y rematar por encima del arco defendido por Kayne Rizvanovich.

Con el paso de los minutos, Estados Unidos logró equilibrar el desarrollo y el partido se trasladó a una intensa disputa en la mitad de la cancha.

La diferencia llegó a los 28 minutos. En una acción de pelota parada, Alfaro apareció dentro del área y conectó de cabeza para abrir el marcador y adelantar al conjunto dirigido por Alex Diego.

¿ENTRÓ O NO ENTRÓ LA PELOTA? ?



El árbitro dice que pasó la línea y es gol de México ? ?



El Tri sub-20 ya le gana a Estados Unidos con gol de Cristobal Alfaro ??



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La expulsión que cambió el partido

El encuentro dio un giro importante antes del descanso. En el minuto 44, el defensor estadounidense Chris Applewhite fue expulsado tras una falta sobre Camberos en una decisión que generó polémica.

La tarjeta roja dejó al equipo norteamericano con diez futbolistas para toda la segunda mitad y condicionó el desarrollo posterior del partido.

México administró la posesión y encontró el segundo gol en el minuto 69. Rizvanovich dejó un balón suelto en el área y Alfaro volvió a aparecer para empujarlo de cabeza y firmar su doblete.

¡MÉXICO ACARICIA EL TÍTULO! ?? ?



Error grosero del portero de Estados Unidos y Cristobal Alfaro hace doblete ?



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Con la ventaja ampliada, el equipo mexicano controló el tramo final sin sobresaltos. Estados Unidos intentó reaccionar, pero generó muy poco peligro.

Un torneo perfecto y otro título regional

El campeonato confirmó el gran momento de la generación mexicana. Además del bicampeonato regional, el equipo cerró un torneo impecable ante su principal rival deportivo en la Concacaf.

Estados Unidos, que ya tenía asegurada su presencia en Los Ángeles 2028 por ser país anfitrión, buscaba su cuarto título sub-20 después de haber sido campeón en 2022 y subcampeón en 2024.

La celebración en el Azteca tuvo un significado especial para México. El respaldo de la afición acompañó a un equipo que mantuvo la corona regional y reforzó su condición de potencia juvenil en la Concacaf.

El doblete de Cristóbal Alfaro quedó como la imagen más recordada de una final en la que México volvió a imponerse a Estados Unidos y añadió un nuevo trofeo a su dominante colección continental.

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