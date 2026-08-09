El ecuatoriano Enner Valencia, oficialmente presentado en Boca Juniors

Boca Juniors confirmó este domingo la incorporación del delantero ecuatoriano Enner Valencia, quien llega en condición de jugador libre y firmó contrato hasta diciembre de 2027. El atacante se convirtió en el cuarto refuerzo del club para el actual mercado de pases y en una apuesta importante para fortalecer una zona del equipo que venía mostrando falta de gol.

La oficialización llegó dos días después de su arribo a Buenos Aires.

Valencia aterrizó el viernes por la tarde y el sábado estuvo presente en el estadio Tomás Adolfo Ducó observando el empate de Boca frente a Vélez Sarsfield por la cuarta jornada del Torneo Clausura argentino.

Su llegada fue posible después de que el club liberara un cupo de extranjero tras la salida de Marcelo Saracchi y los préstamos al exterior de Iker Zufiaurre y Santiago Zampieri, movimientos que además habilitaron dos incorporaciones adicionales en este mercado.

Boca busca soluciones ofensivas

El fichaje responde a una necesidad deportiva inmediata. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena apenas sumó cinco de los doce puntos disputados en el Clausura y la ausencia de un centrodelantero específico quedó expuesta en las primeras fechas.

Miguel Merentiel, habitual segunda punta, debió desempeñarse como referencia ofensiva. Aunque anotó en la Copa Sudamericana ante O’Higgins, su adaptación a esa función no terminó de consolidarse.

Milton Giménez, por su parte, tuvo poca participación y no logró marcar en el torneo local, mientras que Adam Bareiro continúa recuperándose de una lesión.

En ese contexto, Valencia aparece como una incorporación destinada a ofrecer una referencia de área y mayor capacidad goleadora.

La última experiencia del ecuatoriano en clubes fue con Pachuca en México, donde anotó ocho goles en 22 partidos durante la temporada anterior.

Primera experiencia en el fútbol argentino

A sus 35 años, el atacante iniciará en Boca la primera etapa de su carrera en el fútbol argentino.

Su trayectoria incluye pasos por Emelec en Ecuador, West Ham United y Everton en la Premier League, Tigres de México, Fenerbahçe de Turquía e Internacional de Brasil, además de su prolongada presencia en la selección ecuatoriana.

Con su contratación, Boca suma ya cuatro incorporaciones en este mercado: los colombianos Sebastián Villa y Álvaro Montero, el lateral derecho Leandro Lozano y ahora Valencia.

El club atraviesa un semestre exigente. Aunque el comienzo en el campeonato doméstico ha sido irregular, logró avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar a O’Higgins en la tanda de penales.

El próximo desafío internacional será frente al paraguayo Recoleta. El partido de ida está programado para el 11 de agosto en Buenos Aires y la revancha se jugará una semana después en Asunción.

La dirigencia xeneize apuesta a que la experiencia internacional de Valencia ayude a resolver una de las principales carencias ofensivas del equipo en el arranque de la temporada.

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