¿Extraña a Tigres? River Plate de Ángel Correa llega a cinco derrotas consecutivas

La crisis futbolística de River Plate en Argentina sumó este sábado un nuevo capítulo con la derrota 1-0 frente a Tigre en condición de visitante, un resultado que profundizó la peor racha del club en décadas y dejó al equipo sin puntos y sin goles tras cuatro jornadas del Torneo Clausura de ese país, pese a la llegada de Ángel Correa.

Ignacio Russo marcó el único tanto del encuentro a los 33 minutos del segundo tiempo y selló un triunfo que volvió a golpear al conjunto dirigido por Eduardo Coudet.

El traspié extendió a cinco las derrotas consecutivas del semestre entre todas las competiciones y elevó a seis la secuencia si se contabilizan la final del Apertura ante Belgrano y la caída frente a Aldosivi por la Copa Argentina.

La llegada reciente de campeones del mundo como Ángel Correa y Thiago Almada todavía no ha logrado modificar la dinámica de un equipo que continúa sin convertir goles en el campeonato.

River es último de la Zona B con cero puntos, mientras que Argentinos Juniors y Barracas Central lideran el grupo con nueve unidades.

? ¡LA CRISIS DE RIVER PLATE!



? Por primera vez en su historia pierden los primeros cuatro partidos de liga



? No han anotado en las primeras cuatro jornadas



? Suman seis partidos consecutivos sin conseguir la victoria en la liga



? Pesadilla para Ángel Correa en su regreso? pic.twitter.com/gjmSue5VQx — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 8, 2026

Dominio estéril y una estadística inédita

El desarrollo del partido reflejó buena parte del momento del Millonario. River monopolizó cerca del 80 por ciento de la posesión, generó una ocasión clara que terminó anulada por un fuera de juego mínimo y estrelló un tiro libre en el palo.

Tigre, con mucho menos tiempo la pelota, aprovechó una de sus llegadas para convertir y además dispuso de un mano a mano claro que terminó desviado.

La derrota dejó una marca inédita en la historia de la institución: es la primera vez que River pierde los primeros cuatro partidos de un torneo de Primera División sin anotar un solo gol.

El antecedente más cercano de un inicio tan negativo se remonta a la Segunda División de 1906, aunque en aquella campaña el equipo sí había logrado marcar.

La seguidilla de resultados adversos también cortó una barrera histórica más amplia. River no acumulaba cinco derrotas consecutivas entre todas las competencias desde 1982, cuando bajo la conducción de José Manuel Vázquez enlazó caídas ante Flamengo, Newell’s, Peñarol, Argentinos Juniors y nuevamente Flamengo.

? COUDET: "NO ENTIENDO POR QUÉ NO SE COBRÓ PENAL" ?



? Chacho Coudet señaló la jugada en la que Ángel Correa cayó en el área de Tigre y no hubo sanción del árbitro ni del VAR



? @LucasBendayan – @HectorSalerno pic.twitter.com/H2jx9E5ERi — Diario Olé (@DiarioOle) August 8, 2026

Refuerzos sin efecto y presión creciente

El encuentro ante Tigre estuvo marcado además por los primeros partidos de Nicolás Otamendi y Ángel Correa, incorporaciones de peso para el mercado invernal del club.

Ninguno de los estrenos alcanzó para revertir la tendencia de un equipo que continúa mostrando dificultades para transformar su posesión en situaciones de peligro real.

La secuencia negativa comenzó a gestarse en la final del Apertura, continuó con la eliminación ante Aldosivi por Copa Argentina y se profundizó con las derrotas frente a Barracas Central, Gimnasia, Rosario Central y Tigre.

River afrontará ahora un compromiso clave por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El próximo miércoles visitará en Bogotá a Independiente Santa Fe por el partido de ida, en un contexto de fuerte presión deportiva y con la necesidad urgente de cortar una racha que ya ocupa un lugar destacado entre las peores de su historia reciente.

Sigue leyendo:

· De Paul dedicó gol a Messi por el fallecimiento de su padre, Jorge

· Guido Pizarro deja de ser entrenador de Tigres

· Reacciones tras el sensible fallecimiento del padre de Lionel Messi