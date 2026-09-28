La Celeste despertó: Uruguay golea a Corea del Sur y Forlán consigue su primer triunfo

La Celeste despertó en Seúl. Uruguay goleó 4-1 a Corea del Sur y consiguió la primera victoria de Diego Forlán como seleccionador, después de un debut con derrota ante Japón y una racha de ocho partidos sin ganar.

El combinado charrúa resolvió buena parte del encuentro en la primera mitad, con tres goles antes del descanso. Darwin Núñez abrió el marcador y volvió a aparecer en el complemento para firmar un doblete, mientras que Giorgian De Arrascaeta amplió la ventaja y un autogol de Kim Min-jae completó la goleada.

El resultado también puso fin a la sequía de triunfos de Uruguay en 2026. Corea del Sur, que llegaba motivada tras vencer 3-0 a Ecuador en el estreno de Robert Moreno, solo pudo descontar en la recta final.

Darwin Núñez rompe su sequía y lidera la goleada de Uruguay

Uruguay salió decidido a imponer condiciones y encontró recompensa al minuto 13. De Arrascaeta recuperó el balón en la salida surcoreana y filtró un pase para Darwin Núñez, quien controló dentro del área y definió cruzado para el 1-0.

El tanto tuvo un significado especial para el delantero, que no anotaba con la selección uruguaya desde junio de 2024. Su gol abrió el camino para una actuación contundente de la Celeste, que aprovechó los espacios y las dificultades del conjunto local para contener sus ataques.

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La pantera vuelve al gol con ?? ???????.



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A los 26 minutos llegó el segundo. Núñez peleó una pelota y Maximiliano Araújo la descargó hacia atrás para De Arrascaeta, quien sacó un derechazo desde fuera del área y colocó el balón lejos del alcance del arquero.

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La exquisita definición de Giorgian De Arrascaeta: ajustado contra el palo para el 2-0 del equipo de Forlán.



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Uruguay no bajó el ritmo y encontró el 3-0 antes del descanso. Guillermo Varela protagonizó una gran carrera desde campo propio, llegó hasta el área y buscó definir. En el intento por cerrar la jugada, el defensor Kim Min-jae terminó enviando el balón a su propia portería.

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Premio al ir, premio a pisar el área constantemente. Guillermo Varela y su primer gol con ?? ???????.



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Uruguay sentencia el partido con otro gol de Darwin Núñez

Corea del Sur modificó su postura tras el descanso y consiguió generar peligro. El arquero Christopher Fiermarín respondió con intervenciones importantes para mantener la ventaja uruguaya.

Sin embargo, cuando el equipo local buscaba meterse de nuevo en el partido, la Celeste volvió a golpear. Guillermo Varela desbordó por la derecha y envió un centro que Darwin Núñez conectó de cabeza al minuto 60 para marcar el 4-0 y completar su doblete.

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Darwin Núñez, el bochón de Guille Varela y el 4-0 de Uruguay.



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Con esos dos tantos, el atacante llegó a 15 goles en 43 partidos con la selección de Uruguay, que encontró en su efectividad una de las claves para cerrar el encuentro.

Corea del Sur consiguió descontar a diez minutos del final. Son Heung-min envió un centro desde la derecha y Kang-in Lee desvió el balón para vencer a Fiermarín y establecer el 4-1 definitivo.

Diego Forlán consigue su primera victoria como seleccionador

El triunfo representa un paso importante para Diego Forlán, quien había comenzado su etapa al frente de Uruguay con una derrota por 3-1 ante Japón. La victoria en Seúl llegó en su segundo partido como entrenador de la Celeste y terminó con una racha de ocho encuentros sin ganar.

Uruguay mostró intensidad, orden defensivo y contundencia frente a un rival que venía de vencer a Ecuador por 3-0. La diferencia quedó reflejada en una primera mitad en la que el conjunto sudamericano generó las ocasiones más claras y convirtió tres de ellas.

La nota de preocupación fue la salida de Giorgian De Arrascaeta, quien abandonó el campo por una molestia en la muñeca. Su evolución será un aspecto a seguir antes del próximo compromiso de la selección.

La Celeste cerrará su gira el martes 6 de octubre, cuando se enfrente a India en Calcuta.

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