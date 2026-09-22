Fede Valverde es baja por lesión y se perderá los próximos tres juegos de Uruguay

Federico Valverde no podrá disputar los próximos amistosos de Uruguay debido a una lesión en el tobillo izquierdo que sufrió durante el derbi contra el Atlético de Madrid.

La Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó este martes que el mediocampista del Real Madrid será baja para los encuentros ante Japón, Corea del Sur e India, correspondientes a la próxima fecha FIFA.

Los servicios médicos del Real Madrid diagnosticaron al futbolista un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo, por lo que el seleccionador Diego Forlán decidió llamar en su lugar a Emiliano Martínez, mediocampista del Palmeiras.

El jugador uruguayo viajará de inmediato a Miyagi, Japón, donde el combinado nacional comenzará su concentración.

Federico Valverde es baja para esta Fecha FIFA por lesión, en su lugar fue convocado Emiliano Martínez ? pic.twitter.com/83x8JgHHue — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 22, 2026

Real Madrid confirma el diagnóstico de Valverde

El Real Madrid informó el diagnóstico después de realizarle pruebas médicas al futbolista.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo. Pendiente de evolución”, informó el club en su cuenta de X.

Valverde fue titular el pasado fin de semana en el derbi de Madrid, en el que el Real Madrid perdió 2-1 ante el Atlético en el Riyadh Metropolitano.

El mediocampista sufrió la lesión después de una dura entrada del surcoreano Kang-in Lee durante el encuentro.

Nuevo parte médico de Valverde.https://t.co/bAPEDqcJc4 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 22, 2026

Emiliano Martínez reemplazará a Valverde

Ante la baja de Valverde, Uruguay convocó a Emiliano Martínez, futbolista del Palmeiras, quien se incorporará de inmediato al grupo dirigido por Diego Forlán.

El mediocampista ocupará el lugar de uno de los principales referentes de la plantilla uruguaya durante una serie de amistosos que marcarán el regreso de la Celeste a la actividad internacional después del Mundial 2026.

¿Cuándo juega Uruguay contra Japón, Corea del Sur e India?

Uruguay tendrá tres partidos amistosos durante la próxima fecha FIFA:

24 de septiembre: Uruguay vs. Japón, en el Q&A Stadium de Miyagi

Uruguay vs. Japón, en el Q&A Stadium de Miyagi 28 de septiembre: Corea del Sur vs. Uruguay, en el Seoul World Cup Stadium

Corea del Sur vs. Uruguay, en el Seoul World Cup Stadium 6 de octubre: Uruguay vs. India, en el VYBK de Calcuta

Estos encuentros serán los primeros de Uruguay después de su participación en el Mundial 2026, torneo en el que quedó eliminado en la fase de grupos.

La Celeste empató ante Arabia Saudí y Cabo Verde y perdió frente a España, por lo que no consiguió avanzar a la siguiente ronda.

Diego Forlán inicia su ciclo con Uruguay

La concentración también representará una nueva etapa para Diego Forlán, quien fue designado por la Asociación Uruguaya de Fútbol como seleccionador sub-20 y técnico interino de la absoluta el pasado 6 de agosto, después de la salida del argentino Marcelo Bielsa.

Uruguay presentó su convocatoria el 16 de septiembre. Entre las principales novedades aparecen el defensa del Villarreal Santiago Mouriño, el mediocampista del Betis Facundo Bernal y el delantero del Getafe Martín Satriano.

La lista también incluye a Ronald Araújo, José María Giménez, Mathías Olivera, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta, Maximiliano Araújo y Darwin Núñez.

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