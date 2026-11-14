Estados Unidos aplasta a Haití 6-0 en el penúltimo adiós de Pochettino

La Selección de Estados Unidos aplastó 6-0 a su similar de Haití en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League celebrado en la cancha del Nu Stadium de Miami, con el cual el USNT firmó su mayor goleada en toda la era de Mauricio Pochettino justo en el penúltimo compromiso del estratega argentino antes de hacer maletas rumbo a Inglaterra para asumir las riendas del Manchester United.

A pesar de todo el revuelo mediático que generó el anuncio oficial de su inminente partida hacia la Premier League, el conjunto norteamericano impuso condiciones absolutas desde el silbatazo inicial en un inmueble donde Haití fungió administrativamente como local, liquidando prácticamente la eliminatoria con una contundente exhibición ofensiva que dejó sin capacidad de respuesta a la escuadra caribeña.

¡GOLEADA DE ESTADOS UNIDOS! ?????



Weston McKennie remata de cabeza en un tiro de esquina y firma el quinto sobre Haití ??



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El festival de anotaciones arrancó apenas al minuto 10 del primer tiempo cuando el defensor Auston Trusty empujó el balón al fondo de las redes tras un preciso cobro de tiro libre ejecutado por Sebastian Berhalter, ventaja mínima con la que ambos equipos se marcharon al descanso antes de que se desatara una auténtica avalancha de goles en la parte complementaria.

Para el arranque del segundo tiempo, el juvenil de 18 años Julian Hall amplió la diferencia al minuto 52 culminando un contragolpe letal asistido por Antonee Robinson, jugada que abrió la puerta al espectáculo particular de Christian Pulisic, quien firmó un doblete fulminante en cuestión de sesenta segundos con un penalti al 62 y un disparo raso cruzado al 63.

Con el cuadro haitiano completamente entregado y sin alma sobre el terreno de juego, el mediocampista Weston McKennie se sumó a la fiesta goleadora con un certero remate de cabeza al minuto 68 tras un servicio de tiro de esquina, mientras que el delantero Folarin Balogun puso el sexto y definitivo al 82 luego de que previamente el VAR le anulara otra anotación por falta ofensiva.

De esta manera, la Selección de Estados Unidos dejó prácticamente sentenciado su boleto al Final Four del torneo regional y ya se prepara para cerrar la eliminatoria el próximo martes 17 de noviembre en Cincinnati, noche en la que Mauricio Pochettino se despedirá oficialmente del banquillo estadounidense tras dos años de gestión para comenzar su nueva aventura en Old Trafford.

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