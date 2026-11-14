Estados Unidos alista charla con Pep Guardiola, pero referentes del USMNT rechazan su llegada

Mientras la federación de Estados Unidos alista la primera charla formal para intentar seducir a Pep Guardiola con un proyecto millonario, algunos referentes históricos del USMNT ya levantaron la voz para rechazar de tajo la posible llegada del cotizado entrenador español al banquillo de las Barras y las Estrellas, encendiendo un fuerte debate en el entorno del fútbol norteamericano sobre la verdadera conveniencia de este fichaje.

La cúpula de la U.S. Soccer trabaja a marchas forzadas en los escritorios para cubrir el hueco que dejó Mauricio Pochettino tras firmar con el Manchester United, por lo que agendó una reunión exploratoria con el extécnico del Manchester City para la próxima semana con la firme intención de presentarle el plan deportivo rumbo al nuevo proceso mundialista.

PEP GUARDIOLA SET FOR USMNT TALKS NEXT WEEK ???



Pep Guardiola is set to hold initial talks with U.S. Soccer about replacing Mauricio Pochettino. The former Manchester City manager is believed to be open to the role, which would be his first job in international management.



The? pic.twitter.com/ey4xrj7oZV — USMNT Only (@usmntonly) November 14, 2026

Sin embargo, la ilusión mediática que despierta la posibilidad de contratar a uno de los estrategas más ganadores de la historia choca de frente con la postura crítica de Landon Donovan y Tim Howard, quienes aseguran que el timonel catalán no es el perfil indicado para tomar las riendas del combinado nacional estadounidense en esta etapa.

Durante su participación en el podcast Unfiltered Soccer, Donovan reconoció la enorme jerarquía del entrenador europeo en el viejo continente, pero cuestionó abiertamente si su exigente metodología táctica funcionaría con futbolistas estadounidenses de apenas 18 años que todavía se encuentran en plena etapa de maduración profesional.

El histórico exdelantero señaló que Estados Unidos cuenta con una generación joven e interesante, aunque advirtió que Guardiola siempre ha estado acostumbrado a trabajar con plantillas repletas de figuras de clase mundial y presupuestos ilimitados, un escenario totalmente opuesto a la realidad de una selección nacional.

Por su parte, Tim Howard respaldó sin rodeos el análisis de su excompañero y apuntó que la intensidad diaria que exige el estratega español podría jugar en contra del vestidor, ya que en el ámbito de selecciones los tiempos de concentración son sumamente cortos para implementar sistemas de juego tan complejos y demandantes.

USMNT legends Landon Donovan and Tim Howard believe Pep Guardiola wouldn’t be a good fit for the USMNT ? pic.twitter.com/0UbdeRkdOs — USMNT Only (@usmntonly) November 14, 2026

De esta manera, el banquillo de las Barras y las Estrellas se divide entre la ambición de los directivos por dar un golpe mediático sobre la mesa y el escepticismo de sus propios ídolos históricos, justo cuando Pochettino se prepara para despedirse tras los compromisos de la Concacaf Nations League frente a Haití.

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