Estados Unidos apunta a la experiencia de Guardiola o Löw, mientras México se la juega con Rafa Márquez

La salida de Mauricio Pochettino rumbo al banquillo del Manchester United abrió una interrogante crucial en el futbol norteamericano sobre quién debe encabezar el proyecto de Estados Unidos rumbo a 2030, pero la respuesta que comienza a perfilarse en las oficinas de U.S. Soccer deja en evidencia un contraste abismal frente a la decisión tomada por la Federación Mexicana de Futbol, pues mientras los estadounidenses sondean entrenadores con currículum de élite mundial, el Tricolor optó por entregarle el mando a un histórico con experiencia limitada en los banquillos como Rafael Márquez.

Encabezados por el sueño de convencer a Pep Guardiola, multicampeón de liga y de la Champions League con Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, en la carpeta de candidatos de la unión americana también figuran pesos pesados como el alemán Joachim Löw, campeón del mundo en Brasil 2014 tras quince años al frente de su selección, y el español Roberto Martínez, quien dirigió a Bélgica y Portugal en grandes torneos, además de opciones probadas en la MLS como B.J. Callaghan y Wilfried Nancy.

Si el técnico catalán rechaza la propuesta, Roberto Martínez aparece como una alternativa para asumir el proyecto estadounidense. pic.twitter.com/gqtMZRsQFB — El Heraldo Deportes MX (@HeraldoDep_MX) November 13, 2026

Este desfile de trayectorias consolidadas choca de frente con el camino que eligió la cúpula del balompié azteca para el nuevo ciclo mundialista, ya que después de haber alternado en años recientes a estrategas de amplio recorrido como Gerardo Martino y Javier Aguirre con procesos de menor experiencia como los de Diego Cocca y Jaime Lozano, los directivos mexicanos decidieron apostar ahora por un emblema nacional que apenas fue auxiliar del Vasco y cuya única referencia como técnico principal se reduce al filial Barcelona B.

La diferencia de filosofías entre ambos rivales de la Concacaf salta a la vista al analizar el riesgo que asume cada federación en este arranque de proceso, puesto que en territorio estadounidense buscan un timonel que aterrice con autoridad inmediata, jerarquía comprobada y resultados previos en escenarios de máxima exigencia internacional, llevando esa ambición al extremo con la sola posibilidad de tentar a un estratega de la talla de Guardiola.

#HoyEnTuRÉCORD ??



¡PEPLIGRO! ???



Estados Unidos sacude su selección: con la posible salida de Pochettino al Manchester United, el equipo norteamericano apunta a uno de los mejores técnicos de todos los tiempos, Pep Guardiola, quien conoce bien a México y Rafa Márquez pic.twitter.com/RQzUdZGvle — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 12, 2026

Por el contrario, la apuesta de la Federación Mexicana de Futbol implica un volado a mediano plazo donde se espera que Rafael Márquez aprenda y demuestre como entrenador principal en la silla más caliente del país lo que ya conquistó dentro de la cancha como futbolista, un contraste de proyectos que inevitablemente terminará medido por los resultados en el terreno de juego cuando ambos conjuntos vuelvan a verse las caras en la región.

Seguir leyendo:

– ¡Lo hizo de nuevo! Captaron a Joachim Low comiéndose un moco en partido contra Inglaterra

– Mauricio Pochettino, oficializado por el Manchester United, llora en su despedida de Estados Unidos

-Pochettino arribaría al Manchester United después de la fecha FIFA con Estados Unidos











