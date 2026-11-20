Carlos Valenzuela dejó su cargo directivo en Tigres para regresar al Club América como su nuevo presidente operativo, concretando un llamativo movimiento de ida y vuelta en los escritorios entre dos de los rivales más encarnizados de la Liga MX.

El ejecutivo cerró este viernes una exitosa etapa de 7 años con el conjunto regiomontano y se incorporará oficialmente a las oficinas de Coapa a partir del próximo 1 de diciembre para tomar las riendas operativas de la institución azulcrema

?AMÉRICA?



?NUEVO DIRECTIVO EN COAPA?



Carlos Valenzuela regresa al Club América para sumarse a la directiva. Tendrá un rol muy importante como directivo.



Tras concluir su ciclo con Tigres, se incorporará a las Águilas el próximo 1 de diciembre. Valenzuela ya había? pic.twitter.com/SsqW9KYQyD — Gibrán Araige (@GibranAraige) November 20, 2026

Con este nombramiento, Valenzuela aterrizará en el Nido como una de las máximas autoridades del organigrama americanista, ubicándose jerárquicamente por encima de Santiago Baños, presidente deportivo, y al mismo nivel de Ferran Reverter, director general de Controladora Deportiva Águilas.

Esta sacudida en los escritorios de Coapa forma parte de la profunda transformación corporativa que atraviesa el club desde junio, proceso impulsado tras el ingreso de General Atlantic como socio estratégico de la entidad capitalina.

Dentro de esta reingeniería administrativa se produjeron las salidas de piezas históricas como Joaquín Balcárcel y Héctor González Iñárritu, cuyas responsabilidades habían sido absorbidas de manera provisional por Ferran Reverter.

Ahora, Carlos Valenzuela asumirá formalmente las funciones operativas y administrativas que desempeñaba González Iñárritu, permitiendo que la directiva azulcrema divida con mayor claridad la gestión de negocios frente a la planeación estrictamente deportiva.

El regreso del ejecutivo representa una vuelta a casa, pues conoce a la perfección los pasillos y las exigencias del Club América tras haber laborado en la institución durante más de 7 años en una primera etapa.

Entre febrero de 2012 y diciembre de 2017, Valenzuela fungió como gerente de operaciones de las Águilas, para posteriormente encabezar el área de desarrollo de negocios del equipo hasta septiembre de 2019.

Tras concluir ese ciclo en la capital del país, emigró al norte de la República Mexicana para sumarse al proyecto de Tigres, donde inicialmente ocupó el cargo de vicepresidente de operaciones antes de ascender a la vicepresidencia ejecutiva.

Durante su gestión en Nuevo León, el directivo consolidó el crecimiento comercial y administrativo de la escuadra felina, ganándose un prestigio en la Liga MX que despertó nuevamente el interés de los altos mandos del americanismo.

?? ¡CARLOS VALENZUELA SE DESPIDE DE TIGRES!



Se cierra una etapa importante en la directiva felina con la salida de Carlos Valenzuela del Club Tigres. ?



¿Qué opinas de su gestión en el equipo?#Tigres #LigaMX #tigresuanl #CarlosValenzuela pic.twitter.com/HvToXvhJ1X — POSTA Deportes (@POSTADeportes) November 20, 2026

Su desvinculación de la escuadra universitaria no obedeció a ningún conflicto interno ni a un despido, sino que responde a una transición pactada de común acuerdo desde hace varios meses entre todas las partes involucradas.

De esta manera, el América blinda su estructura directiva rumbo al cierre del año con un perfil probado en el futbol mexicano, apostando por la experiencia de casa para mantener el protagonismo tanto en la cancha como en el terreno comercial.

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