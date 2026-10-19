El sarampión supera los 4,400 casos en EE.UU., que a final de año podrían llegar a 6,500

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron 4,410 casos en 45 estados y Washington, D.C. Registran que los casos a nivel nacional aumentaron un 8% en una semana: 330 casos en tan solo siete días. Dieciocho de los contagios hasta ahora corresponden a visitantes internacionales. Pensilvania ha notificado al menos 1,200 casos y seis muertes relacionadas con la enfermedad.

El estado de Pensilvania solicitó asistencia mediante el programa Epi-Aid. Una Epi-Aid de los CDC es una investigación de campo rápida y a corto plazo realizada por la agencia federal de salud sobre un “problema urgente de salud pública”, recoge ABC News. Según los CDC, la Epi-Aid proporciona recursos como, entre otros, el aumento del personal disponible para una respuesta rápida y el desarrollo de la capacidad epidemiológica.

La agencia federal enviará personal y recursos a Pensilvania para reforzar la investigación y la respuesta al brote. John Brownstein, epidemiólogo y director de innovación del Boston Children’s Hospital y colaborador de ABC, calificó el despliegue como inusual para una enfermedad prevenible.

Mayoría de los casos corresponde a no vacunados

De acuerdo a los CDC, cerca del 96% de los casos se registra entre personas no vacunadas o cuyo estado de vacunación se desconoce.

La agencia recomienda dos dosis de la vacuna triple vírica (MMR), con una eficacia del 97% contra el sarampión: la primera entre los 12 y los 15 meses de edad y la segunda entre los 4 y los 6 años.

Durante el curso escolar 2025-26, el 92.4% de los niños de jardín de infancia recibió la vacuna MMR, frente al 95.2% en 2019-20. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., afirmó que las autoridades federales ayudarán a Pensilvania tras recibir su solicitud.

Casos alcanzarían los 6,500 este año

Según expertos en enfermedades infecciosas consultados por Newsweek, Estados Unidos podría terminar el año 2026 con hasta 6,500 casos confirmados de sarampión, “ya que el escepticismo hacia las vacunas alimenta los brotes en comunidades con baja cobertura de vacunación y amenaza el estatus de país libre de sarampión”.

“Esto es un regreso a lo primitivo”, dijo el doctor Amesh Adalja, investigador principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad Sanitaria, “una enfermedad que eliminamos hace un cuarto de siglo, que ha vuelto por elección propia”.

Asimismo, el doctor William Schaffner, profesor de medicina preventiva en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, coincide en que el país va camino de alcanzar entre 6,000 y 6,500 casos en 2026.

“Esa es una magnitud razonable de lo que podemos esperar”, dijo Schaffner a Newsweek.

Cómo saber si necesita vacunarse

Los adultos pueden comprobar su estado vacunal revisando su carnet o registro de vacunación y consultando a un médico, enfermero o farmacéutico, informan los CDC. Estos especialistas pueden revisar el historial y determinar si falta alguna dosis o refuerzo.

Dónde buscar el historial:

Revise el carnet físico o digital de vacunación y las fechas de cada dosis.

Pregunte a sus padres o cuidadores por los registros de la infancia.

Solicite una copia al consultorio, clínica, hospital o departamento de salud donde recibió vacunas anteriores.

Consulte escuelas, universidades o empleadores si en algún momento exigió comprobante de vacunación.

Un farmacéutico también puede ayudar a revisar el historial y, según las reglas locales, aplicar vacunas recomendadas.

Cómo saber si necesitas un refuerzo:

Lleve el registro —o la mayor información posible— a una consulta de atención médica. El profesional lo comparará con el calendario de vacunas recomendado para su edad, condiciones de salud, embarazo, ocupación y viajes.

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