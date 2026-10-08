Antibióticos a medias: ¿es peor dejarlos que no empezarlos?

Casi todos hemos escuchado la frase: “Aunque te sientas mejor, termina el antibiótico”. Detrás hay una idea intuitiva: si se interrumpe el tratamiento a mitad de camino, las bacterias más fuertes sobreviven, se multiplican y regresan, esta vez resistentes.

Es lo que se denomina resistencia a los antibióticos, y ocurre cuando las bacterias cambian y logran sobrevivir al ataque de los medicamentos que antes las destruían, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por eso suele decirse que dejar un tratamiento a medias es incluso peor que no tomar nada.

La realidad es más compleja, y entenderla importa para la salud individual y para la colectiva.

¿Qué ocurre cuando se abandona un tratamiento?

Los antibióticos no matan a todas las bacterias de golpe; cumplen un “efecto de selección”. En los primeros días eliminan a las más vulnerables, y eso explica que la fiebre y el dolor cedan pronto. Pero sentirse bien no significa que la infección haya desaparecido: puede quedar una carga bacteriana residual que, sin tratamiento suficiente, vuelve a crecer.

Esa recaída suele ser más difícil de manejar. La infección puede reaparecer más extendida, y hay casos en los que el abandono tiene consecuencias graves y bien documentadas:

Tuberculosis: exige meses de tratamiento combinado. Interrumpirlo es una de las principales vías por las que surgen formas resistentes, de difícil y costoso manejo.

exige meses de tratamiento combinado. Interrumpirlo es una de las principales vías por las que surgen formas resistentes, de difícil y costoso manejo. Endocarditis y osteomielitis (infecciones del corazón y del hueso): requieren ciclos prolongados porque los antibióticos penetran mal en esos tejidos, y la recaída puede ser grave.

(infecciones del corazón y del hueso): requieren ciclos prolongados porque los antibióticos penetran mal en esos tejidos, y la recaída puede ser grave. Faringitis estreptocócica: el tratamiento completo busca prevenir complicaciones como la fiebre reumática, que puede dañar las válvulas cardíacas.

En estos casos, un tratamiento incompleto puede dejar al paciente en peor situación que antes, porque la infección persiste sin haber sido erradicada.

El matiz que la ciencia ha puesto sobre la mesa

En 2017, un artículo publicado en The BMJ por un grupo de investigadores británicos cuestionó que la consigna “completa siempre el tratamiento” tenga una base sólida para todas las infecciones. Argumentaron que el riesgo de resistencia depende sobre todo de la exposición total a los antibióticos, de modo que tratamientos innecesariamente largos podrían favorecer la resistencia en lugar de evitarla.

Desde entonces, múltiples estudios han mostrado que, en infecciones frecuentes como algunas neumonías, infecciones urinarias no complicadas o celulitis, los ciclos cortos pueden ser tan eficaces como los largos. Por eso, muchas guías clínicas han acortado las duraciones recomendadas, y varios especialistas proponen sustituir el “termina la caja” por un mensaje más ajustado: “toma el antibiótico el tiempo que tu médico te indique”.

¿Es peor no terminarlo que no empezarlo?

Como regla general, la comparación no se sostiene. Todo depende de la situación:

Cuando el antibiótico es necesario , no empezarlo puede ser el peor escenario. Una neumonía bacteriana, una meningitis o una sepsis sin tratamiento pueden ser mortales.

, no empezarlo puede ser el peor escenario. Una neumonía bacteriana, una meningitis o una sepsis sin tratamiento pueden ser mortales. Cuando no es necesario , como en los resfriados, la gripe y la mayoría de las gargantas inflamadas de origen viral, tomarlo no sirve de nada y aporta riesgos: efectos adversos, alteración de la flora intestinal y un empujón a la resistencia bacteriana.

, como en los resfriados, la gripe y la mayoría de las gargantas inflamadas de origen viral, tomarlo no sirve de nada y aporta riesgos: efectos adversos, alteración de la flora intestinal y un empujón a la resistencia bacteriana. Cuando es necesario, pero se abandona antes de tiempo, el resultado depende de la infección. Puede ser inocuo en cuadros leves que ya se resolvieron, o muy riesgoso en infecciones profundas, crónicas o con complicaciones posibles.

Lo que los médicos piden a los pacientes

No automedicarse. Los antibióticos deben recetarse tras una evaluación, no usarse “por si acaso”. No guardar sobrantes ni compartirlos con familiares. Preguntar la duración y por qué se eligió esa. No suspender por cuenta propia. Si aparecen efectos adversos o dudas, consultar antes de interrumpir; el médico puede acortar, cambiar o confirmar el plan. Consultar si los síntomas reaparecen o no mejoran en el plazo previsto.

Un problema de salud pública

La Organización Mundial de la Salud considera la resistencia a los antimicrobianos una de las mayores amenazas para la salud global. Cada uso innecesario o mal ajustado de estos fármacos contribuye a un escenario en el que infecciones hoy comunes podrían volver a ser difíciles de tratar.

La conclusión es menos tajante que el titular que inspira esta nota, pero más útil: el problema no es solo dejar un tratamiento a medias, ni solo no empezarlo, sino usar antibióticos cuando no hacen falta, no usarlos cuando sí, o hacerlo sin seguir una pauta médica adecuada.

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