El efecto aletargante de algunos antialérgicos: ¿cuál debo tomar?

Una pregunta frecuente a farmacéuticos y en consultorios médicos es: “¿qué antialérgico me recomienda que no me dé sueño?”. La duda no es menor. Millones de personas conviven cada año con rinitis alérgica, urticaria o alergias estacionales, y muchas de ellas necesitan seguir conduciendo, trabajando o cuidando niños mientras combaten los síntomas.

Los antialérgicos más comunes son los llamados antihistamínicos, medicamentos que bloquean la acción de la histamina, la sustancia que el cuerpo libera durante una reacción alérgica y que provoca estornudos, picazón, congestión y lagrimeo.

El problema es que la histamina no solo actúa en la nariz o la piel: también funciona como neurotransmisor en el cerebro, donde ayuda a mantenernos despiertos y alerta. Los antihistamínicos de primera generación —como la difenhidramina o la clorfenamina, presentes en muchos jarabes y comprimidos de venta libre— atraviesan con facilidad la barrera hematoencefálica, la membrana que protege al cerebro de sustancias externas. Al llegar allí, bloquean también los receptores cerebrales de histamina, lo que reduce el estado de alerta y produce ese efecto de “modorra” tan característico.

Distintas generaciones

Con el tiempo, la industria farmacéutica desarrolló una segunda y una tercera generación de antihistamínicos, diseñados específicamente para minimizar ese cruce hacia el sistema nervioso central:

Primera generación (más sedantes): difenhidramina, clorfenamina, hidroxizina, doxilamina. Suelen ser más económicos y, por su efecto sedante, a veces se aprovechan como componente de jarabes para la tos nocturnos o inductores del sueño.

(más sedantes): difenhidramina, clorfenamina, hidroxizina, doxilamina. Suelen ser más económicos y, por su efecto sedante, a veces se aprovechan como componente de jarabes para la tos nocturnos o inductores del sueño. Segunda y tercera generación (menos o no sedantes): loratadina, cetirizina, desloratadina, fexofenadina, bilastina. Al atravesar mucho menos la barrera hematoencefálica, provocan somnolencia con mucha menor frecuencia, aunque no en el cien por ciento de los casos.

Cabe aclarar un matiz importante dentro de este segundo grupo: la cetirizina, aunque se clasifica como de segunda generación, tiende a producir más sueño que la loratadina, la desloratadina o la fexofenadina, que se consideran de los antihistamínicos con menor efecto sedante disponibles hoy.

¿A quién le conviene evitar los sedantes?

El efecto aletargador no afecta a todos por igual, pero hay grupos para los que resulta especialmente relevante:

Personas que conducen vehículos o manejan maquinaria.

Estudiantes y trabajadores que necesitan concentración durante el día.

Adultos mayores, en quienes la sedación puede aumentar el riesgo de caídas y sumarse a otros medicamentos sedantes que ya estén tomando.

Quienes consumen alcohol u otros fármacos con efecto depresor del sistema nervioso, ya que las combinaciones potencian la somnolencia.

Recomendaciones generales

Los especialistas suelen coincidir en algunas pautas básicas:

Para el uso diurno, cuando se necesita mantener el estado de alerta, se prefieren los antihistamínicos de segunda o tercera generación con menor perfil sedante.

Los de primera generación pueden reservarse para la noche, o para casos puntuales en que el propio efecto sedante resulte útil (por ejemplo, para conciliar el sueño en medio de un cuadro alérgico intenso).

Conviene leer siempre el prospecto y prestar atención a advertencias sobre conducción o manejo de maquinaria.

Ante dudas, especialmente si se combinan con otros medicamentos o si la persona pertenece a un grupo de riesgo, la recomendación es consultar con un médico o farmacéutico antes de elegir.

Una decisión que no es solo de eficacia

Al final, la elección del antialérgico “correcto” no depende únicamente de qué tan bien controle los síntomas, sino también del momento del día, la rutina de cada persona y su tolerancia individual a la sedación.

Lo que para alguien es un efecto secundario molesto, para otro puede ser, incluso, una ventaja buscada.

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